Nữ giới ăn 5 món này vào bữa tối đừng hỏi tại sao nhanh già, mất collagen chỉ sau 1 đêm!

Bữa tối là thời điểm nhiều phụ nữ dễ nuông chiều bản thân bằng những món ăn ngon miệng. Nhưng ít ai biết, chỉ một lựa chọn sai lầm cũng có thể khiến da sạm đi, collagen bị phá hủy và cơ thể trông già nua ngay sáng hôm sau. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi quá trình tái tạo da vốn đã chậm lại.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chị em cần tránh 5 loại thực phẩm sau nếu muốn bảo vệ collagen và giữ gìn làn da trẻ càng lâu càng tốt:

1. Các món ăn nhiều muối

Muối là gia vị quen thuộc nhưng nếu nạp quá nhiều vào bữa tối, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng giữ nước. Bác sĩ Ranella Hirsch, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Mỹ phẩm Da liễu & Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, cho biết: “Ăn món nhiều muối sẽ khiến cơ thể sưng húp, gương mặt già nua hơn vào sáng hôm sau.”

Ảnh minh họa

Ngoài làm da phù nề, ăn mặn còn cản trở khả năng kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng năm 2016 chứng minh muối làm rối loạn tín hiệu báo no, khiến chị em ăn nhiều hơn mức cần thiết. Với phụ nữ trung niên, thừa cân cộng thêm da sưng mọng là “bộ đôi” đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

2. Thịt nướng, rang cháy xém

Nhiều người thích vị thơm đặc trưng của thịt nướng, nhưng phần cháy đen lại là “kẻ thù” của collagen. Bác sĩ Ariel Ostad, Hội viên Hội Da liễu Hoa Kỳ, cảnh báo: các mảng cháy này chứa hydrocacbon gây viêm, làm phá vỡ cấu trúc collagen trong da.

Khi collagen suy yếu, da không còn độ căng mịn, các nếp nhăn và tình trạng chảy xệ xuất hiện sớm hơn. Đây là lý do phụ nữ tiền mãn kinh – vốn đã giảm khả năng sản xuất collagen – nên hạn chế tối đa món thịt nướng cháy.

3. Đồ ngọt và thực phẩm giàu đường

Đường không chỉ gây tăng cân mà còn trực tiếp tấn công collagen. Các chuyên gia Trường Y Harvard chỉ ra, đường tạo ra phản ứng glycation: glucose liên kết với protein và lipid trong cơ thể, phá hủy collagen, khiến da mất đàn hồi và hình thành nếp nhăn.

Ngoài hại cho da, đường còn làm tăng huyết áp, viêm mãn tính, tiểu đường và gan nhiễm mỡ - những yếu tố khiến phụ nữ trung niên đối diện nguy cơ bệnh tim mạch cao hơn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ chỉ nên tiêu thụ tối đa 25g đường/ngày.

4. Thịt đỏ

Thịt đỏ giàu dinh dưỡng nhưng cũng là nguồn sinh gốc tự do – những phân tử tấn công tế bào khỏe mạnh và collagen. Khi gốc tự do chiếm ưu thế, da mất đi hàng rào bảo vệ, quá trình tái tạo bị chậm lại, khiến phụ nữ trông già hơn sau mỗi bữa ăn nhiều thịt đỏ.

Đặc biệt, với phụ nữ tiền mãn kinh, khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể giảm sút. Ăn nhiều thịt đỏ không chỉ làm da lão hóa nhanh mà còn tăng nguy cơ bệnh lý chuyển hóa.

5. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa

Ảnh minh họa

Các món chiên rán, nhiều mỡ động vật, hay thực phẩm chứa chất béo bão hòa cao dễ làm tăng mỡ thừa và gây viêm âm ỉ trong cơ thể. Viêm là một trong những “thủ phạm” chính phá hủy collagen, khiến da nhanh chảy xệ.

Không chỉ thế, khi chất béo kết hợp với đường trong máu, phản ứng glycation diễn ra mạnh hơn, càng thúc đẩy quá trình lão hóa da. Đây là lý do phụ nữ muốn giữ làn da căng bóng cần đặc biệt tránh xa các món ăn nhiều dầu mỡ vào bữa tối.

Lời khuyên khi ăn tối cho phụ nữ tiền mãn kinh - Ăn tối sớm, trước 19h. -Ưu tiên rau xanh, canh thanh đạm, các loại hạt, cá giàu omega-3. - Tránh xa rượu bia, đồ ngọt, đồ chiên rán vào buổi tối. - Không ăn gì trong ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. - Chỉ nên ăn no khoảng 80 - 90%, nhai chậm và kỹ. - Uống đủ nước và ngủ sớm để cơ thể có thời gian phục hồi. Một bữa tối lành mạnh không chỉ giúp phụ nữ giữ dáng mà còn là “liệu pháp chống lão hóa tự nhiên”, đặc biệt quan trọng với giai đoạn tiền mãn kinh. Là khi cơ thể cần được bảo vệ tối đa khỏi quá trình suy giảm collagen.

Nguồn và ảnh: Top Beauty, Chosun