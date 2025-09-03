Vì sao hiếm khi nghe nói đến “ung thư tim”?

Thực tế, loại ung thư này cực kỳ hiếm gặp và bí mật nằm ngay trong đặc tính của tế bào tim.

Theo nghiên cứu của Julie Phillippi, Phó giáo sư khoa Phẫu thuật tim - lồng ngực và Kỹ thuật sinh học, Đại học Pittsburgh (Mỹ), đăng trên tạp chí The Conversation , ung thư có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể vì mọi cơ quan đều được cấu tạo từ tế bào. Thế nhưng, xác suất mắc “ung thư tim” lại chỉ vào khoảng 0,003%, trong khi phụ nữ mắc ung thư vú có tỷ lệ lên đến 5%.

Vậy điều gì giúp trái tim có “khả năng kháng ung thư” mạnh mẽ đến vậy?

Phillippi lý giải, dù là cơ quan đầu tiên hoạt động từ khi ta chào đời, nhưng sau khi trưởng thành, tế bào tim hầu như không còn phân chia nhiều. Từ tuổi 20 trở đi, tốc độ phân chia càng giảm mạnh. Cả cuộc đời một người, chưa đến một nửa số tế bào tim được thay thế bằng tế bào mới. Nói cách khác, những tế bào tim khi bạn vừa sinh ra sẽ đồng hành cùng bạn suốt đời.

Chính vì sự phân chia ít ỏi này, DNA trong tế bào tim có rất ít cơ hội xảy ra lỗi trong quá trình nhân đôi. Nguy cơ hình thành đột biến dẫn đến ung thư vì thế cũng giảm xuống mức cực thấp. Thêm vào đó, tim nằm sâu trong lồng ngực, được xương sườn và các cơ quan khác bảo vệ, ít chịu tác động trực tiếp từ tia UV hay độc chất như phổi và da, nên càng khó bị “tấn công” bởi yếu tố gây ung thư.

Tuy nhiên, điểm yếu của việc tế bào ít phân chia là khi bị tổn thương, tim rất khó tự phục hồi. Và dù hiếm, tim vẫn có thể bị “xâm lấn” bởi các tế bào ung thư di căn từ cơ quan khác. Đáng chú ý, một khi ung thư xuất hiện tại tim, nó thường hung hãn hơn nhiều so với tại các cơ quan khác.

Nghiên cứu cho thấy, nếu được phát hiện sớm và kịp thời điều trị bằng phẫu thuật hoặc hóa trị, bệnh nhân ung thư tim vẫn có thể kéo dài sự sống. Các chuyên gia tin rằng việc nghiên cứu sâu hơn cơ chế phân chia và tái tạo của tế bào tim có thể mở ra hướng đi mới không chỉ trong phục hồi tim sau tổn thương mà còn trong điều trị ung thư.

Phillippi kết luận hiểu rõ “tại sao ung thư không xảy ra” cũng quan trọng như việc lý giải “tại sao ung thư lại xảy ra”. Bởi cả hai câu hỏi này đều có thể thay đổi tương lai của y học.

Nguồn và ảnh: NDTV