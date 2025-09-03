Nồng độ estrogen của phụ nữ vẫn ở mức cao sau tuổi 45 sẽ có 3 biểu hiện: Điều này là tốt hay xấu?

Vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài của phụ nữ bắt nguồn từ một vũ khí bí mật: Estrogen. Có estrogen, phụ nữ như những bông hoa mỏng manh. Thiếu nó, họ giống như dưa muối khô, khô héo và nhăn nheo. Ai cũng mong muốn tuổi trẻ vĩnh cửu, nhưng thực tế có thể khắc nghiệt. Sau tuổi 45, estrogen dần dần rời khỏi cơ thể chúng ta, và không nỗ lực nào có thể ngăn chặn được.

Một số người, vì muốn tăng cường nồng độ estrogen, đã tìm đến việc ăn tổ yến và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, với hy vọng làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng nồng độ estrogen cao sau 45 tuổi không phải lúc nào cũng tốt.

Nồng độ estrogen quá cao ở phụ nữ sau 45 tuổi có thể dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng - tăng nguy cơ ung thư vú!

Estrogen là vũ khí kỳ diệu cho sự quyến rũ trẻ trung của phụ nữ:

- Thúc đẩy sự phát triển của cơ thể phụ nữ và định hình đường cong quyến rũ;

- Xác định tâm trạng khi đến kỳ kinh nguyệt và điều chỉnh kịp thời;

- Nó liên quan đến ngoại hình của phụ nữ, giúp da hoạt động ổn định và ít bị mụn hơn;

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của xương, giúp xương chắc khỏe và ổn định;

- Cải thiện môi trường cổ tử cung và âm đạo, nâng cao chất lượng nang noãn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ tinh;

Sau tuổi 45, nồng độ estrogen sẽ giảm dần và trở nên ổn định hơn một chút. Tuy nhiên, estrogen trong cơ thể một số người lại không ổn định và duy trì ở mức cao. Lúc này, estrogen có thể trở thành đồng phạm của ung thư vú!

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố dẫn đến ung thư vú. Hiện nay, nguyên nhân chủ yếu được cho là liên quan đến nồng độ estrogen bất thường. Hơn 60% bệnh nhân nhạy cảm với estrogen và xuất hiện trước thời kỳ mãn kinh, vì vậy độ tuổi từ 45 đến 55 là giai đoạn nguy hiểm. Nếu nồng độ estrogen quá cao trong giai đoạn này, phụ nữ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, đặc biệt là những phụ nữ bị rối loạn nội tiết tố, phụ nữ sinh con muộn và phụ nữ có kinh nguyệt sớm , những người có nguy cơ cao mắc ung thư vú.

Nói cách khác, sau khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể phụ nữ bắt đầu bị estrogen chi phối, phát huy hết tác dụng, giúp bạn xinh đẹp, khỏe mạnh hơn, thậm chí ổn định về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, hiện tượng tích cực này không kéo dài suốt đời. Sau 45 tuổi, nồng độ estrogen giảm xuống, giống như tàu lượn siêu tốc lao xuống dốc với tốc độ cao. Phụ nữ cũng sẽ trải qua nhiều thay đổi. Cảm giác trực quan nhất là họ đang già đi. Lúc này, điều mọi người nên làm là thích nghi với những thay đổi của cơ thể, thay vì ép buộc estrogen "ở lại".

Phụ nữ có cần bổ sung thêm estrogen nếu không có đủ estrogen không?

Dưa lưới ép sẽ không ngọt, và việc bổ sung estrogen quá mức cũng không tốt. Chỉ một số nhóm người nhất định mới thực sự cần bổ sung estrogen, chẳng hạn như những người chưa có kinh nguyệt trước 45 tuổi hoặc những người có ham muốn tình dục ảnh hưởng đến thai kỳ. Bạn không nên bổ sung chỉ vì bị mất ngủ hoặc da xấu đi. Việc bổ sung hay không nên được bác sĩ xác định và điều chỉnh dựa trên nồng độ hormone của bạn, chứ không phải do các loại thực phẩm bổ sung hoặc thuốc bổ ngẫu nhiên.

Nếu bạn dùng thực phẩm bổ sung estrogen mà không có sự chăm sóc, bạn có thể không đạt được sự phát triển ngược mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Tất nhiên, một số phụ nữ sinh ra đã có đủ estrogen. Ngay cả ở tuổi 45, họ vẫn giữ được mức hormone ổn định, khiến họ trông trẻ hơn nhiều so với bạn bè, điều này thực sự đáng ghen tị.

Nồng độ estrogen của phụ nữ vẫn cao sau tuổi 45 sẽ có 3 biểu hiện

Da đẹp, không có vết thâm nám

Phụ nữ sợ nhất là các vết nám và nếp nhăn trên mặt, những thứ không thể loại bỏ bằng các sản phẩm chăm sóc da thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ estrogen trong cơ thể, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên sẽ giống như bạn đang sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên. Bạn sẽ trông trẻ hơn so với bạn bè, với ít vết nám trên cổ, tay và quanh mắt hơn, khiến người khác phải ghen tị.

Vóc dáng đẹp, ít bị béo phì ở bụng và mông

Tăng cân ở tuổi trung niên là một lời nguyền không thể tránh khỏi. Ngay cả khi bạn ăn rất ít mỗi ngày, việc giảm cân cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, phụ nữ có đủ estrogen có thể dễ dàng duy trì vóc dáng cân đối. Ngay cả khi vóc dáng không hoàn hảo, nó vẫn có thể được giữ trong phạm vi bình thường và không quá béo.

Điều này là do estrogen có mối quan hệ nhất định với quá trình trao đổi chất, có thể thúc đẩy quá trình tiêu thụ chất béo. Với lượng mỡ ở bụng và mông ít hơn, bạn sẽ tự nhiên trông thon gọn hơn.

Khí huyết đầy đủ, tay chân ấm áp, sức đề kháng mạnh với thời tiết lạnh

Estrogen và các hormone khác phối hợp với nhau để lưu thông khí huyết đều đặn khắp cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ máu đến tận tứ chi. Đây là lý do tại sao phụ nữ mắc chứng này thường có tay chân ấm áp và khả năng chống chịu lạnh tốt hơn, không giống như một số phụ nữ mặc quần áo mùa thu sớm. Hơn nữa, những người có khí huyết đầy đủ thường tràn đầy năng lượng, thích vận động và tràn đầy năng lượng.

Từ đó có thể thấy, nồng độ estrogen cao ở phụ nữ khi còn trẻ rất tốt cho sức khỏe, nhưng sau tuổi trung niên, họ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng nồng độ estrogen đang suy giảm. Không nên tự ý bổ sung estrogen, không sử dụng thuốc bổ sung estrogen mà không được sự cho phép của bác sĩ để ngăn ngừa "sự phát triển của ung thư".

Nếu bạn ăn uống bình thường và khỏe mạnh, việc bổ sung estrogen là không cần thiết. Nếu bạn nhận thấy da mình xấu đi, bị mất ngủ hoặc cáu kỉnh, trước tiên bạn nên tự tìm hiểu nguyên nhân. Bạn có thường xuyên thức khuya, ngồi lâu và không tập thể dục không? Bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống, làn da của bạn có thể cải thiện mà không cần bổ sung estrogen.

