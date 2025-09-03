Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

Hàng trăm y - bác sĩ miệt mài đón các em bé khỏe mạnh, trở thành những công dân nhỏ trong dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đúng 0 giờ 02 phút, bé trai nặng 3,3 kg chào đời và được đặt tên Trần Quốc Khánh, trở thành bé trai đầu tiên ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại bệnh viện. Chị Bùi Thị Thu Phương, mẹ bé, xúc động khi được tiếp xúc với con trai, cho biết khoảnh khắc này đặc biệt hơn khi bé chào đời sớm hơn dự sinh và trùng ngày Quốc khánh. Sau đó khoảng 20 phút một bé gái ra đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ở Hưng Yên. Người bố cho biết cảm xúc càng dâng trào khi đón con đúng ngày Quốc khánh và mai này sẽ kể cho con nghe về khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Bé Quốc Khánh sinh vào lúc 0 giờ 2 phút ngày 2-9-2025. Ảnh: THU HÀ

Khoa Sản thường duy trì ê-kíp trực 24/24 giờ với hàng chục hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ sẵn sàng phục vụ người dân đến sinh nở vào những ngày đặc biệt này. Dự kiến khoảng 30 em bé sẽ chào đời, mang niềm vui nhân đôi cho các gia đình giữa không khí rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh.