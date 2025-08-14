Kỳ tích: Bé trai 1,9 kg chào đời khỏe mạnh từ mẹ mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn

Cụ thể, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ 29 tuổi, quê Hải Phòng, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22. Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

TS. BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng khoa Phụ Ung thư cùng ekip đã thực hiện thành công ca phẫu thuật

Bệnh nhân N.T.L chia sẻ, khi biết tin mang thai lần 2, chị và gia đình tràn ngập niềm vui chờ đón thành viên mới. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, chị bất ngờ phát hiện ra máu âm đạo và đi khám. Kết quả chẩn đoán khiến chị như sụp đổ: ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5cm.

“Khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi hoang mang, sợ hãi lắm. Tôi chỉ nghĩ đến con trong bụng – mới hơn 5 tháng tuổi, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con chào đời?” chị L. xúc động nhớ lại.

Trước khi điều trị, chị L. không giấu được nỗi lo rằng hóa chất sẽ gây hại cho con. Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng khoa Phụ Ung thư – nơi chị L điều trị bệnh cho biết: “Theo các nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, hoá chất khi được lựa chọn hợp lý sẽ không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế được bệnh ung thư. Với trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát khối u, đồng thời đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống được, để cứu cả mẹ và con.”

Đến tuần 33, chị L. rỉ ối và được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau kết thúc hoá trị, ekip tiến hành mổ lấy thai và phẫu thuật cắt tử cung triệt căn, vét hạch chậu hai bên trong cùng một thì. Chiều ngày 07/8/2025 bé trai nặng 1.900g chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ekip mổ. “Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn, sợ hãi tan biến. Tôi đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ đã tạo kỳ tích cho hai mẹ con tôi.” Chị L. chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip gặp nhiều khó khăn, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ: “Bệnh nhân vừa trải qua hoá trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn ngay sau đó, nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu rất lớn. Chúng tôi phải vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của bé. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian.” Khối u sau mổ được gửi giải phẫu mẫu bệnh để quyết định điều trị bổ trợ nếu cần.

Khoảnh khắc thiêng liêng, hạnh phúc khi chị L được nghe con khóc và bế con yêu trong vòng tay

Các chuyên gia khuyến cáo: ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ. Nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ phù hợp, người bệnh có thể kiểm soát bệnh và giữ thai đến khi đủ tháng. Hóa trị trong thai kỳ, nếu đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi.