Một bộ phận của con lợn tưởng là món dân dã ăn vui miệng nhưng lại chứa “kho báu dinh dưỡng”

Thực tế, nhiều năm gần đây, dạ dày lợn hay còn gọi là bao tử heo dần bị lãng quên trong bữa ăn gia đình, phần lớn mọi người chỉ biết đến nó như một món ngon trên bàn tiệc, mà ít ai nhận ra giá trị dinh dưỡng và tiềm năng đối với sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dạ dày lợn chứa lượng lớn collagen (chất đạm dạng sợi giúp duy trì độ đàn hồi mô) và nhiều loại axit amin, có tác dụng cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ phục hồi tổn thương niêm mạc dạ dày - ruột, tăng nhu động đường ruột, từ đó giúp tiêu hóa tốt hơn. Với người hay bị khó tiêu, đầy hơi hoặc có vấn đề về dạ dày do ăn uống thất thường và áp lực công việc, chất nhầy tự nhiên trong dạ dày lợn còn giúp tạo “lớp áo bảo vệ” cho niêm mạc, giảm kích ứng bởi axit, hỗ trợ phòng viêm loét.

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, dạ dày lợn còn có tiềm năng bổ máu. Thành phần giàu sắt và protein trong dạ dày lợn giúp bổ sung nguyên liệu để cơ thể sản xuất hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Điều này đặc biệt hữu ích với phụ nữ, người cao tuổi hoặc bệnh nhân thiếu máu lâu ngày - những đối tượng thường bị hụt sắt trong chế độ ăn. So với nhiều loại thịt khác, sắt từ dạ dày lợn có khả năng hấp thụ khá tốt, giúp nâng cao lượng hemoglobin và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, đây cũng là nguồn dinh dưỡng tổng hợp collagen, axit amin, vitamin A, nhóm vitamin B, cùng khoáng chất như canxi, phospho. Những chất này góp phần duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch, thúc đẩy chuyển hóa năng lượng và củng cố sức khỏe xương khớp. Với người suy nhược, vừa ốm dậy hoặc dinh dưỡng kém, một bát canh dạ dày lợn hầm thuốc bắc hay dạ dày lợn hầm tiêu xanh có thể là món ăn bổ dưỡng, vừa dễ ăn vừa ấm bụng.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo dạ dày lợn có hàm lượng chất béo tương đối cao, ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí tăng mỡ máu. Người bị béo phì, cao huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu nên ăn ở mức vừa phải. Ngoài ra, cần chọn dạ dày lợn tươi, rõ nguồn gốc, chế biến kỹ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc hóa chất từ quá trình chăn nuôi.

Về cách chế biến, các món hầm chậm với nguyên liệu như đảng sâm, kỷ tử, hoa tiêu… không chỉ giữ được tối đa dưỡng chất của dạ dày lợn mà còn cộng hưởng tác dụng với thảo dược, giúp cơ thể dễ hấp thụ và bồi bổ tốt hơn.

Như mọi thực phẩm, ăn vừa đủ, phối hợp đa dạng các nhóm thực phẩm mới là chìa khóa cho sức khỏe lâu dài. Dạ dày lợn không phải “thần dược” nhưng nếu dùng đúng cách, đây là món ăn vừa ngon, vừa bổ, xứng đáng xuất hiện trên mâm cơm gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang