Phát hiện kiểu ăn khiến 10 loại ung thư "khiếp sợ": Cơ thể hưởng lợi nếu áp dụng thường xuyên

Kiểu ăn giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã theo dõi thói quen ăn uống, tình trạng sức khỏe của gần 80.000 người trong suốt 8 năm và phát hiện ra rằng những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.

Các nhà khoa học đã xem xét 3 chế độ ăn chay khác nhau, bao gồm: người ăn chay trường (không ăn các sản phẩm từ động vật); người ăn chay lacto-ovo (không ăn thịt, cá nhưng vẫn tiêu thụ sữa, trứng); người ăn chay pesco (không ăn thịt nhưng vẫn ăn sữa, trứng, cá và hải sản).

Theo Daiy Mail, kết quả nghiên cứu phát hiện, người ăn chay nói chung có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn khoảng 12% và có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như u hắc tố, ung thư tuyến giáp, buồng trứng, tuyến tụy và u lympho thấp hơn 18%.

Những người ăn chay đã giảm 45% nguy cơ mắc ung thư dạ dày; giảm 25% nguy cơ mắc ung thư hạch bạch huyết và giảm 21% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Riêng những người ăn chay trường từ khi còn trẻ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 43% và ung thư vú thấp hơn 31%.

Những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia Gary E. Fraser, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh ung thư khác nhau”.

Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn chay giàu trái cây, rau củ và các loại đậu bổ sung các chất dinh dưỡng lành mạnh cơ thể và giúp giảm nguy cơ mắc ung thư, kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, những người ăn chay ít bị béo phì hơn. Ngoài ra, họ cũng ít khi hút thuốc, uống rượu và tập thể dục nhiều hơn. Lối sống lành mạnh này cũng là một trong những yếu tố góp phần làm giảm nguy cơ ung thư ở nhóm thường xuyên ăn chay.

Tiến sĩ Shireen Kassam, chuyên gia tư vấn về huyết học tại Anh - người không tham gia vào nghiên cứu - chia sẻ: “Các phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều thực vật có tác động rất lớn tới sức khỏe, bao gồm giúp giảm nguy cơ mắc ung thư".

Phòng ngừa ung thư

Theo báo cáo thường niên từ Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đầu năm 2024, gánh nặng ung thư toàn cầu đang ngày một gia tăng. Ước tính 1/5 người trên thế giới sẽ đối diện với ung thư trong đời. Khoảng 1/9 nam giới và 1/12 nữ giới sẽ tử vong vì căn bệnh này.

Theo WHO, ung thư đang có xu hướn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Do đó việc chủ động phòng ngừa ung thư là vô cùng quan trọng. Để phòng ngừa ung thư, ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, mọi người cũng nên thực hiện thêm một số điều sau:

- Tăng cường tập thể dục, rèn luyện sức khỏe thường xuyên;

- Duy trì cân nặng hợp lý;

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài;

- Tránh tiếp xúc hóa chất và môi trường độc hại;

- Không hút thuốc, hạn chế uống rượu bia;

- Tránh quan hệ tình dục không an toàn;

- Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan các loại, vaccine phòng ung thư cổ tử cung;

- Cải thiện chất lượng giấc ngủ;

- Khám sức khỏe định kỳ.