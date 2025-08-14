5 thói quen ép quá trình lão hóa phải TĂNG TỐC, không ngờ gội đầu nhiều lại đứng thứ 2

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không ai tránh khỏi, nhưng tốc độ già hay yếu đi ở mỗi người lại khác nhau. Có người khỏe mạnh, sống thọ, ngoại hình và tinh thần trẻ hơn tuổi thật, nhưng cũng không ít người lão hóa sớm. Với phụ nữ, nỗi sợ lão hóa sớm lại càng đặc biệt lớn. Nhiều người bỏ ra nhiều tiền bạc và công sức để trẻ lâu nhưng lại vô tình duy trì những thói quen nhỏ khiến quá trình này tăng tốc như:

1. Thức khuya

Ảnh minh họa

Đây là thói quen khó bỏ của nhiều người trẻ. Thức khuya làm rối loạn hoạt động của tế bào da, khiến da xỉn màu, nhanh chảy xệ, mất đàn hồi và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử còn làm nám, quầng thâm mắt đậm hơn, tóc rụng nhiều hơn. Ngoài hại cho nhan sắc, thức khuya còn khiến nội tạng làm việc quá tải, lâu ngày suy giảm chức năng, giảm miễn dịch và rút ngắn tuổi thọ.

2. Gội đầu quá thường xuyên

Chăm tóc là cần thiết nhưng gội đầu mỗi ngày hoặc dùng quá nhiều sản phẩm chăm sóc tóc lại gây hại. Việc làm sạch dầu tự nhiên trên da đầu quá nhiều dễ tổn thương nang tóc, gây rụng tóc, da đầu nhanh lão hóa, dễ bị vi khuẩn tấn công và khó mọc tóc mới. Chuyên gia khuyên chỉ nên gội 2 đến 3 lần mỗi tuần, tránh dùng nước quá nóng hoặc gãi quá mạnh. Dùng dầu gội, dầu xả vừa đủ và xả sạch để không gây hại cho tóc và da đầu.

Ảnh minh họa

3. Nhịn ăn sáng

Bỏ bữa sáng khiến cơ thể phải dùng đường và protein dự trữ, tạo áp lực cho hệ tiêu hóa, bài tiết và mạch máu, đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng. Lâu dài, làn da sẽ khô, sạm, mất dinh dưỡng, dễ xuất hiện nếp nhăn ở vùng mắt và mặt. Nhịn hoặc ăn sáng thiếu chất, đặc biệt thiếu protein, còn ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất sừng, làm tóc yếu, rụng nhiều, khiến vẻ ngoài kém tươi tắn.

4. Dễ tức giận

Người thường xuyên tức giận sẽ khiến não chịu áp lực lớn do máu dồn nhiều nhưng oxy lại giảm. Điều này làm não lão hóa nhanh, dễ mắc bệnh, đồng thời cortisol tiết ra nhiều gây tổn thương hệ miễn dịch. Cơn giận kéo dài còn tăng nguy cơ bệnh gan, thận, tim và khiến nội tiết rối loạn. Nét mặt thường xuyên nhăn nhó cũng làm các nếp nhăn hằn sâu hơn.

5. Không chú trọng chống nắng

Ảnh minh họa

Da là yếu tố quan trọng quyết định ngoại hình và sự trẻ trung. Tia cực tím từ ánh nắng phá hủy tế bào da, gây khô, chảy xệ, sần sùi, bong tróc, nám, tàn nhang, đồi mồi. Vì vậy, cần bảo vệ da mỗi khi ra ngoài bằng kem chống nắng, kính râm, áo chống nắng, ô và mũ. Ngay cả mùa đông, ngày nhiều mây hay khi ngồi văn phòng, tia UV và ánh sáng xanh vẫn tồn tại, tiếp tục gây hại nếu không phòng ngừa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty