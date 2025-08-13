Cô gái 18 tuổi suy thận nặng, suýt mất mạng chỉ vì một uống thứ nước "vạn người mê"

Cô gái 18 tuổi tên Tiantian ở Trung Quốc đã trải qua một tháng nằm viện vì suy thận cấp, sốc chuyển hóa và biến chứng nội tạng sau thời gian dài uống đồ ngọt vô tội vạ.

Được biết cô gái có thói quen uống hai ly trà sữa mỗi ngày, thường đặt kèm cola và các loại đồ ngọt khác, chi đến hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày (tương đương khoảng 340.000 đồng). Cô cũng rất ít vận động, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa.

Vào một ngày đẹp trời, Tiantian cảm thấy khô miệng, đi tiểu nhiều, buồn nôn và chán ăn. Không lâu sau đó, cô hôn mê và được đưa tới cấp cứu tại Chi nhánh phía Bắc của Bệnh viện Ruijin, thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải. Các chỉ số sinh tồn đều báo động đỏ.

Sau khi làm các xét nghiệm các sĩ chẩn đoán cô bị tăng đường huyết nặng kết hợp với nhiễm toan ceton, sốc, tiêu cơ vân và suy thận. Sau năm ngày hôn mê và gần một tháng điều trị tích cực, Tiantian đã qua cơn nguy kịch. Hiện cô được chuyển sang Bệnh viện Nanxiang để tiếp tục điều trị phục hồi.

Ngay khi vừa hồi tỉnh trong khoảnh khắc tỉnh táo, Tiantian nói với bác sĩ: "Tôi sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa".

Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên thay đổi ngay hôm nay trước khi quá muộn để bảo vệ "nhà máy lọc máu" của cơ thể.

Những cơn đau lưng âm ỉ, đặc biệt là đau ở vùng hông lưng, có thể là dấu hiệu sớm của bệnh sỏi thận.

Hãy đi khám ngay khi có các triệu chứng bất thường như đau vùng thắt lưng một hoặc hai bên, có thể lan ra phía trước, xuống bụng dưới. Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, nước tiểu có màu bất thường (đục, hồng hoặc đỏ). Ngoài ra có thể kèm theo sốt, ớn lạnh, buồn nôn.