Bé trai 6 tuổi tử vong vì "amip ăn não" sau khi chơi dưới nước

Tháng 7 vừa qua, một bé trai 6 tuổi ở Trung Quốc sau khi đi chơi nước trở về bị sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy em đã nhiễm Balamuthia mandrillaris, loại “amip ăn não” cực hiếm nhưng vô cùng nguy hiểm. Đến tối 11/8, mẹ bé đau đớn thông báo trên mạng xã hội rằng cậu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, lời cầu cứu của chị từng lan truyền trên mạng, mong tìm giải pháp cứu con. Nhưng căn bệnh tiến triển quá nhanh, gây tổn thương não không thể phục hồi.

Tại Việt Nam, nhiều trường hợp nhiễm amip ăn não cũng được phát hiện. Mới đây nhất là trưởng hợp bé gái 5 tuổi ở Đồng Tháp nhiễm "amip ăn não" Naegleria fowleri.

“Amip ăn não” là gì?

Mặc dù tên gọi dễ khiến nhiều người hình dung là con sâu hay loại ký sinh trùng nào đó, thực tế “amip ăn não” là nhóm sinh vật đơn bào sống tự nhiên trong nước và đất. Một số chủng có thể xâm nhập vào não người, gây viêm màng não nguyên phát hoặc viêm não, màng não dạng hạt, phá hủy mô não với tốc độ chóng mặt.

Ba loại amip ăn não nguy hiểm nhất gồm:

- Naegleria fowleri xâm nhập qua mũi, men theo dây thần kinh khứu giác vào não, gây viêm màng não cấp tính, diễn tiến nhanh.

- Balamuthia mandrillaris thâm nhập qua vết xước da hoặc hít phải bụi, tiến triển chậm hơn nhưng vẫn gây chết người.

- Acanthamoeba thường liên quan đến viêm giác mạc ở người đeo kính áp tròng, nhưng đôi khi cũng tấn công não.

Những loại amip này thường có mặt trong nước ngọt tự nhiên như hồ, sông, suối, ao, suối nước nóng chưa khử trùng, hồ bơi bẩn và cả trong đất.

Triệu chứng dễ bị nhầm với viêm màng não

Theo bác sĩ Vương Lỗi, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh (Trung Quốc), amip ăn não có thể gây sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, cứng cổ, co giật, hôn mê. Khoảng 1-2 tuần sau khi nhiễm, bệnh nhân sẽ bị tổn thương thần kinh không thể phục hồi.

Điểm đáng lo là triệu chứng ban đầu giống hệt viêm màng não do vi khuẩn hoặc virus, nên dễ bị chẩn đoán nhầm. Đặc biệt, loại amip này có thể “vượt qua” hệ miễn dịch bằng cách đi thẳng theo dây thần kinh khứu giác vào não, khiến cơ thể gần như không kịp phản ứng.

Hiện chưa có thuốc đặc trị. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, tỉ lệ tử vong có thể lên tới 95%. Tuy nhiên, đây là bệnh cực hiếm và vẫn có trường hợp được cứu sống khi chẩn đoán kịp thời.

Bệnh không lây qua tiếp xúc giữa người với người. Nguy cơ nhiễm cao hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên khi vui chơi ở ao hồ, sông suối ấm vào mùa hè.

Cách phòng tránh

- Tránh bơi ở nước ấm, tù đọng như ao hồ, sông lặng, suối nước nóng, công viên nước hoặc hồ bơi công cộng kém vệ sinh.

- Khi chơi ở nước tự nhiên, nên đeo kẹp mũi để ngăn amip xâm nhập qua đường mũi.

- Sau khi đi chơi nước, nếu trong vòng 1-9 ngày xuất hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cứng cổ… cần lập tức đi bệnh viện và nói rõ với bác sĩ về việc từng bơi ở đâu, có bị sặc nước hay không.

Cái chết thương tâm của bé trai 6 tuổi ở Trung Quốc là lời cảnh tỉnh rõ ràng: những cuộc vui mùa hè ở sông hồ có thể tiềm ẩn nguy cơ chết người, và chỉ một chút chủ quan cũng có thể trả giá bằng sinh mạng.

