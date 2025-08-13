4 thực phẩm bị 'gắn mác' có hại nhưng thật ra rất tốt

Theo quan niệm trước đây, một số thực phẩm bị liệt vào danh sách không tốt cho sức khỏe. Quan niệm đó mạnh mẽ đến mức rất nhiều người đã từ bỏ việc sử dụng chúng trong thời gian dài. Ngày nay, dưới phân tích của các nhà khoa học, các thực phẩm này dần được minh oan và đang được nhiều người quay lại sử dụng.

4 thực phẩm bị gắn mác có hại đã được "minh oan"

Nếu được sử dụng đúng cách và với liều lượng, tần suất hợp lý, những thực phẩm sau đem lại lợi ích cho sức khỏe chứ không "đáng sợ" như từng bị mang tiếng suốt thời gian dài.

Mỡ lợn

Mỡ lợn từ lâu đã bị nhiều người bỏ phí trong khi đây là thực phẩm rất tốt. (Ảnh: Sohu)

Hẳn chúng ta đã quá quen với câu "Ăn mỡ lợn sẽ khiến bạn béo phì và làm tắc nghẽn mạch máu". Có lẽ đây là thực phẩm bị hiểu lầm nhiều nhất. Trên thực tế, mỡ lợn có hương vị đậm đà, trong đó tỷ lệ axit béo không bão hòa đơn (có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt - HDL) chiếm 50%, cao hơn axit béo bão hòa (có thể làm tăng cholesterol xấu - LDL) có tỷ lệ 40%. Nó có tác dụng nuôi dưỡng, dưỡng ẩm và giải độc, những đặc tính mà không loại dầu thực vật nào khác có thể sánh kịp.

Về mặt dinh dưỡng, mỡ lợn rất giàu vitamin D, gấp đôi so với dầu ô liu. Chúng ta đều biết rằng vitamin D có thể giúp hấp thụ canxi, điều mà nhiều loại dầu thực vật không có.

Mỡ lợn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, tốt cho sức khỏe tim mạch. Dầu ô liu cũng là loại dầu phổ biến nổi tiếng với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao. Tuy nhiên, chất béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu dễ bị oxy hóa, có thể dẫn đến giải phóng các gốc tự do và gây hại cho cơ thể; trong khi chất béo không bão hòa đơn trong mỡ lợn có điểm bắt lửa cao và không gây nguy hiểm ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao . Do đó, xét về mặt này, mỡ lợn tốt hơn dầu ô liu.

Quan trọng nhất là mỡ lợn có hương vị rất ngon! Chỉ cần thêm một thìa mỡ lợn khi xào rau hoặc nấu một bát mì, mùi thơm sẽ lập tức kích thích vị giác của bạn!

Trước đây, khi nguồn thực phẩm khan hiếm, người xưa thường nói "1 thìa mỡ lợn bằng 10 thang thuốc bổ". Điều này hoàn toàn đúng, quan trọng là cách bạn ăn chúng. Ngay cả những thực phẩm tốt nhất cũng không nên ăn hàng ngày hoặc ăn với số lượng lớn. Việc luân phiên sử dụng mỡ lợn và dầu thực vật, đồng thời tiêu thụ đều đặn và điều độ sẽ giúp bạn tận hưởng hương vị thơm ngon mà không gây áp lực cho cơ thể.

Gan động vật

Gan động vật sẽ rất tốt nếu bạn sử dụng đúng. (Ảnh: Sohu)

Khi nói đến gan hay nội tạng, phản ứng đầu tiên của nhiều người là "cholesterol cao, ăn nội tạng có hại cho mạch máu". Trên thực tế, gan động vật là "kho báu" dinh dưỡng và mật độ dinh dưỡng của nó đặc biệt cao.

Ví dụ, gan lợn và gan gà chứa nhiều vitamin A hơn nhiều so với các loại rau thông thường, có lợi cho việc bảo vệ thị lực và giảm khô mắt. Chúng đặc biệt thân thiện với những người thường xuyên sử dụng điện thoại di động và máy tính. Hơn nữa, sắt trong các cơ quan nội tạng là sắt heme, dễ hấp thụ vào cơ thể. Đối với những người bị thiếu máu do thiếu sắt, việc ăn sắt heme sẽ hiệu quả hơn so với việc uống thuốc bổ sung.

Tất nhiên, những điểm gây tranh cãi của nó cũng tập trung vào cholesterol và purin. Ăn quá nhiều gan thực sự có thể làm tăng gánh nặng trao đổi chất, vì vậy không cần phải kiêng khem hoàn toàn, cũng không thể ăn nó mỗi ngày. Thỉnh thoảng ăn một chút là có thể thưởng thức hương vị thơm ngon mà không phải lo lắng về các vấn đề sức khỏe.

Bột ngọt (mỳ chính)

Bột ngọt hóa ra không hề có hại như nhiều người vẫn nghĩ. (Ảnh: Sohu)

Có lẽ bạn đã nghe nói rằng bột ngọt là một "chất có hại" và nó được tổng hợp hóa học nên rất độc hại cho cơ thể. Trên thực tế, thành phần chính của bột ngọt là monosodium glutamate, được làm chủ yếu từ ngũ cốc thông qua quá trình lên men vi sinh, chiết xuất và tinh chế. Bột ngọt là một trong những loại gia vị được phép sử dụng theo "Tiêu chuẩn Vệ sinh về sử dụng phụ gia thực phẩm".

Cũng giống như muối chúng ta ăn, bột ngọt là một loại gia vị, vì vậy không cần phải lo lắng về nó khi sử dụng.

Hơn nữa, sau khi được tiêu hóa và hấp thụ, bột ngọt sẽ phân hủy thành glutamate, một axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Vì vậy, nó khá có lợi. Tuy nhiên, như với bất kỳ thứ gì khác, điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng lành mạnh và tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Lòng đỏ trứng

Nếu chỉ ăn lòng trắng, bạn sẽ bỏ phí đi nguồn dinh dưỡng quý giá. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người chỉ ăn lòng trắng trứng và bỏ lòng đỏ vì cho rằng "lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol, ăn quá nhiều sẽ có hại cho cơ thể". Nhưng bạn có biết lòng đỏ trứng thực sự bổ dưỡng hơn lòng trắng trứng rất nhiều không? Chúng chứa protein và lecithin chất lượng cao, giúp điều hòa lipid máu và cũng có lợi cho não bộ.

Hơn nữa, cholesterol trong trứng khác với cholesterol trong máu. Ăn một hoặc hai quả trứng mỗi ngày không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà thực ra có lợi. Vì vậy, đừng vứt bỏ lòng đỏ sau khi ăn trứng bởi sẽ rất lãng phí.

Một số thực phẩm trong danh sách này cần được cân nhắc khi sử dụng với người có bệnh như người bị bệnh gan, mỡ máu, huyết áp cao... Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng đáng bị liệt vào danh sách có hại, bởi các thực phẩm khi sử dụng đúng sẽ đều cung cấp các dưỡng chất tốt cho cơ thể. Do đó, thay vì lãng quên chúng, bạn có thể sử dụng xen kẽ, phù hợp với trạng thái sức khỏe của mình để cơ thể được tiếp nhận các dưỡng chất tốt từ chúng.