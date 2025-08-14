Không biết con của chồng hay sếp, cô gái trẻ hai lần đi xét nghiệm ADN, nhận kết quả gây “sốc”

Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội) – chia sẻ rằng trong hàng nghìn trường hợp bà từng tiếp nhận, câu chuyện của Thảo (*) là một trong những vụ việc bà nhớ rõ nhất. Câu chuyện này cũng là lời cảnh tính với các bạn trẻ hiện nay.

Một lần "trót dại" và nỗi lo luôn thường trực

Khi đang học đại học, Thảo đã kết hôn vì lỡ mang thai. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng tìm được công việc như ý. Ở độ tuổi ngoài 20 và có nhan sắc xinh đẹp nên Thảo khá nổi bật trong môi trường công sở.

Lo sợ bị đồng nghiệp đánh giá “lấy chồng sớm” nên Thảo tháo nhẫn cưới khi đến công ty. Trong các buổi tiệc, buổi tụ tập của công ty, cô luôn tham gia nhiệt tình và không quá để ý tới những ánh nhìn xung quanh.

Một lần trong men say, Thảo đã phát sinh quan hệ với giám đốc công ty – một người đàn ông đã có gia đình.

“Đó là lần duy nhất tôi phản bội chồng và cũng là điều khiến tôi ân hận suốt đời”, cô chia sẻ.

Vài tháng sau, Thảo phát hiện mình mang thai. Câu hỏi dằn vặt cô từng ngày là: “Đứa bé là con của chồng hay của sếp?”. Khi đi siêu âm tính tuổi thai, Thảo tin rằng đứa trẻ là con của chồng nên không còn lấn cấn chuyện bản thân đã phản bội. Sau đó, Thảo cũng xin nghỉ việc tại công ty, tạm thời ở nhà sinh con, ở cữ.

Tuy nhiên, khi đứa con trai thứ 2 ngày càng lớn, nhìn ngoại hình của con không giống chồng nên Thảo bắt đầu chột dạ. Đặc biệt là trong một lần tình cờ gặp sếp cũ khi cô đưa cậu con trai thứ 2 đi mua sắm, Thảo nhận ra đứa trẻ giống sếp cũ đến lạ.

Xét nghiệm ADN. (Ảnh minh hoạ)

Xét nghiệm ADN hé lộ sự thật

Thảo quyết định đi tìm sự thật. Cô đã mang mẫu móng tay của con trai thứ hai và chồng đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với chồng. Dù vậy nhưng Thảo vẫn không tin và quyết định xét nghiệm lần 2. Lần này cô mang tóc của con và chồng đi xét nghiệm.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN lần 2 vẫn kết luận đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với chồng của Thảo. Như vậy, đứa trẻ là con của sếp.

“Khi cầm kết quả, tôi thực sự choáng váng, "sốc” và chưa biết phải đối diện thế nào. Chồng tôi hoàn toàn không biết gì”, Thảo tâm sự.

Thảo cũng vô cùng ân hận và dằn vặt bản thân. Chỉ vì một lần sai lầm của bản thân mà đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Thảo quyết định sẽ chôn dấu bí mật này mãi mãi.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, xét nghiệm ADN cho độ chính xác tuyệt đối, dù dùng mẫu móng tay hay tóc. “Mọi tế bào trên cơ thể đều mang thông tin di truyền giống nhau. Mẫu móng tay dễ lấy và bảo quản hơn mẫu tóc”, bà giải thích.

Các chuyên gia sản khoa cũng nhấn mạnh, nếu phụ nữ quan hệ với hai người đàn ông trong thời gian gần nhau, siêu âm hay tính tuổi thai không thể xác định chính xác cha ruột do sai số từ 3–5 ngày. Ngoại hình của trẻ khi lớn lên cũng không phải căn cứ đáng tin cậy.

Phương pháp duy nhất khẳng định mối quan hệ huyết thống là xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN có thể thực hiện ngay khi thai 12–18 tuần hoặc có thể đợi tới khi trẻ chào đời, dùng mẫu máu, tóc, móng tay, cuống rốn hoặc niêm mạc để thực hiện.

Câu chuyện của Thảo cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu kiểm soát trong những khoảnh khắc nhất thời và cái giá phải trả khi cố che giấu sự thật. Với Thảo, kết quả xét nghiệm ADN không chỉ là một tờ giấy mà còn là gánh nặng tâm lý đeo bám suốt quãng đời còn lại - cô sẽ luôn phải lo sợ vì bí mật có thể bại lộ bất cứ lúc nào.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi