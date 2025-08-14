2 đứa trẻ vắt vẻo ngoài lan can tầng 13

Mới đây, tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), một cảnh tượng khiến nhiều người “toát mồ hôi hột” đã xảy ra. Hai đứa trẻ dùng tay bám vào mép lan can bên ngoài tầng 13 của một tòa chung cư, toàn thân lơ lửng, chao đảo giữa không trung, chỉ cần trượt tay là thảm kịch có thể xảy ra.

Những người chứng kiến lập tức báo cho ban quản lý tòa nhà. May mắn, phía quản lý đã nhanh chóng liên hệ với gia đình, kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm này.

Các chuyên gia cảnh báo, ý thức an toàn của trẻ em vốn còn non nớt, trong khi các vụ tai nạn ngã từ trên cao đã không ít lần xảy ra. Phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để trẻ ở nhà một mình và phải chú ý mọi hành vi bất thường của con.

Thực tế, những sự việc tương tự liên tiếp được ghi nhận:

- Ngày 16/7/2025, tại một chung cư ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), một bé 3 tuổi trèo ra ngoài cửa sổ tầng 24. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, người bà đang cố níu chặt quần áo của cháu. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lính cứu hỏa đã cắt khung chắn lan can và kéo bé an toàn vào trong.

- Ngày 18/6/2024, tại thị trấn Thạch Sơn, thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), một bé trai 2-3 tuổi bị mắc kẹt đầu vào lưới bảo vệ ban công. Chứng kiến sự việc, một người dân đã mạo hiểm leo dọc theo mặt ngoài tòa nhà từ tầng 8 xuống tầng 6, đứng vững rồi dùng tay đỡ bé ra khỏi khe lưới, cứu kịp thời.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh trẻ con hiếu động, tò mò là điều bình thường, nhưng cha mẹ phải luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám hộ. Cần thường xuyên nhắc nhở trẻ tránh xa những khu vực nguy hiểm trong nhà, đặc biệt là ban công và cửa sổ cao tầng.

Thông điệp an toàn:

- Luôn khóa chặt cửa sổ và cửa ra ban công nếu nhà ở tầng cao.

- Lắp đặt hàng rào hoặc lưới bảo vệ chắc chắn.

- Không để trẻ chơi một mình gần lan can hoặc mép tường.

- Thường xuyên giáo dục trẻ nhận biết nguy hiểm từ độ cao và các khu vực cấm.

Nguồn và ảnh: QQ