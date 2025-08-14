2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Quả dứa

Dứa có lượng calo thấp nhưng rất bổ dưỡng, một cốc (165g) dứa chứa các chất dinh dưỡng sau:

Canxi: 21 mg hoặc 2% giá trị hàng ngày, DV cho phụ nữ)

Sắt: 0,478 mg, 3% DV

Vitamin A: 96 IU, 4% DV

Magie: 19,8 mg, 5% DV

Kali: 180 mg, 4% DV

Phốt pho: 13 mg, 2% DV

Đồng: 0,181 mg, 20% DV

Vitamin B6: 0,185 mg, 11% DV

Vitamin C: 78,9mg, 88% DV

Mangan: 1,5 mg, 83% DV.

Dứa cũng là thực phẩm bổ sung nước cho cơ thể vì nó chứa 80% - 89% là nước.

Ảnh minh họa

Dứa là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thực vật tuyệt vời liên quan đến sức khỏe miễn dịch tốt hơn.

Theo một nghiên cứu, các chất dinh dưỡng có trong dứa như vitamin C, mangan, vitamin B và đồng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch. Những người tham gia nghiên cứu ít bị nhiễm virus và vi khuẩn hơn những người không ăn dứa. Các nhà nghiên cứu cho rằng vitamin C trong dứa có thể làm tăng số lượng tế bào bạch cầu và cải thiện khả năng miễn dịch.

Dứa thường có lượng thuốc trừ sâu ít hơn so với nhiều loại trái cây khác, và một phần là do vỏ dứa dày, giúp bảo vệ phần thịt bên trong. Theo một nghiên cứu của Nhóm Công tác Môi trường (EWG), có tới 90% mẫu dứa không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu.

Dứa là loại cây ăn quả được trồng phổ biến từ Bắc vào Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Long An, Hậu Giang. Hai giống dứa chính được trồng thương mại là dứa Queen và Cayenne, nổi bật với khả năng kháng sâu bệnh và năng suất cao. Nhờ vậy, người trồng ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hơn so với nhiều loại cây trồng khác.

Đặc biệt trong một thử nghiệm phân tích dư lượng trên 360 mẫu dứa do Nhóm Công tác Môi trường Mỹ (EWG) thực hiện: Có tới 90% mẫu không phát hiện thuốc trừ sâu tồn dư. Một trong những lý do chính là cấu tạo vỏ dày của quả dứa, giúp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của hóa chất vào phần thịt quả bên trong.

Về mặt dinh dưỡng, dứa là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và mangan - hai chất giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm và hỗ trợ làm chắc xương. Ngoài ra, dứa chứa nhiều chất xơ hòa tan và enzym bromelain, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giải độc gan, đồng thời ngăn ngừa táo bón và đầy bụng.

Vitamin C trong dứa đóng vai trò xúc tác không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen – protein giữ cho làn da săn chắc, mịn màng và đàn hồi. Mỗi cốc nước dứa có thể cung cấp tới 131% nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Đối với phụ nữ sau tuổi 25, việc bổ sung vitamin C tự nhiên mỗi ngày giúp ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Lưu ý: Người có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc dị ứng với bromelain nên thận trọng khi sử dụng dứa tươi, đặc biệt là khi bụng đói.

Quả mướp

Mướp là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, món ăn quen thuộc của mùa hè. Mướp không dễ bị tấn công bởi sâu bọ, thậm chí có thể làm ngừng sự phát triển của chúng. Đặc biệt mướp trên giàn nên khó phun thuốc bảo vệ thực vật hơn các loại rau khác.

Để mua được những quả mướp ngon, hãy quan sát kỹ và lựa chọn theo những tiêu chí dưới đây.

- Hình dáng quả mướp: Khi mua mướp, bạn không nên chọn quả quá thẳng. Những quả mướp hơi cong một chút sẽ có hương vị thơm ngon hơn. Mướp là loại rau mọc tự nhiên, thuộc họ dây leo, sự tác động của nhiều yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, phân bón... khiến quả mướp thường hơi cong một chút.

Món mướp nhồi thịt thơm ngon. Ảnh minh họa.

- Bông hoa ở rốn quả mướp: Hầu hết mọi người cho rằng những quả còn hoa là quả tươi, mới hái. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, khi mướp đạt đến độ già nhất định, bông hoa này sẽ rụng đi. Nếu hoa chưa rụng, sờ vào thấy chắc chắn thì có thể quả mướp đó có chất bảo quản hoặc được sử dụng chất kích thích trong quá trình sinh trưởng, không nên chọn.

- Quan sát màu sắc: Những quả mướp tươi thường có phần vỏ màu xanh lục hoặc xanh đậm. Một số người cho rằng những quả mướp có vỏ xanh nhạt sẽ mềm hơn. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Mướp phát triển tự nhiên cần nhiều ánh nắng trong quá trình sinh trưởng nên những quả phát triển tốt thường có màu sắc đậm hơn.

- Độ sần vỏ mướp: Muốn chọn được mướp ngon khi mua mướp, bạn có thể chọn quả ngon nhờ vào việc kiểm tra độ sần của phần vỏ. Nếu vỏ mướp hơi sần, sờ vào thấy nhám nhám thì đó là quả mới hái, còn tươi ngon. Những quả sờ nhẵn, những vết sần hơi thâm do va chạm chứng tỏ mướp đã để lâu, không nên mua. Ngoài ra, khi mua, bạn có thể ấn nhẹ vào thân quả mướp. Nếu nó có thể phục hồi hình dạng nhanh chóng thì chứng tỏ mướp đó mới hái, còn nhiều nước. Nếu thấy quả mướp cứng đơ thì đó là dấu hiệu nó bị ong châm, ăn không ngon. Nếu ấn nhẹ vào quả mướp thấy để lại vết lõm, không thể phục hồi hình dáng ngay lập tức thì đó là dấu hiệu của mướp để lâu, bị héo, mất nước, kém ngon.