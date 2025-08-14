Căn bệnh ở nam giới khiến vùng kín "teo nhỏ dần một bên"

Từng mắc bệnh quai bị nên khi thấy tinh hoàn bên trái teo dần, anh K. lo lắng nên đi khám, kết quả phát hiện thêm tình trạng giãn tĩnh mạch thừng tinh.

BS Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 3 ở cả hai bên tinh hoàn. Đây là tình trạng giãn các đám rối tĩnh mạch sinh tinh và tĩnh mạch thừng tinh nằm phía trên tinh hoàn, gây ứ trệ máu, tăng nhiệt độ ở vùng kín dẫn đến hủy hoại tinh trùng, teo nhỏ kích thước tình hoàn.

Tinh hoàn bên trái của anh K. bị teo nhỏ còn 1/2 so với bình thường. Tinh hoàn bên phải bắt đầu có dấu hiệu tổn thương. Anh K. được các bác sĩ vi phẫu thắt các tĩnh mạch thừng tinh suy giãn nhằm chuyển dòng máu đến các tĩnh mạch còn tốt, cải thiện máu nuôi tinh hoàn, giúp hồi phục khả năng sinh tinh, đồng thời loại trừ được một nguyên nhân gây teo tinh hoàn.

Cuộc vi phẫu diễn ra trong 90 phút. Bác sĩ sử dụng keo sinh học dán bề mặt vết mổ giúp người bệnh có thể tắm rửa và sinh hoạt bình thường. Anh K. được xuất viện vào buổi chiều. Kết quả tái khám sau 5 ngày phẫu thuật ghi nhận sức khỏe hồi phục tốt.

Ngoài ra, anh K. có tiền căn mắc bệnh quai bị. Tình trạng này cũng có thể gây teo tinh hoàn nhưng không có phương pháp điều trị. Bác sĩ hướng dẫn người bệnh tiếp tục theo dõi sự thay đổi ở vùng kín. Trường hợp tinh hoàn teo nhỏ, đau nhức, hoặc vợ chồng thả một năm vẫn chưa có thai nên đến bệnh viện để khám và điều trị với phương pháp phù hợp. Một số trường hợp nam giới tiền căn mắc bệnh quai bị, biến chứng teo tinh hoàn, không có tinh trùng có thể được áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn để điều trị hỗ trợ sinh sản giúp có con của chính mình.

Theo BS Đoàn Ngọc Thiện, giãn tĩnh mạch thừng tinh là bệnh lý khá thường gặp ở nam giới, chiếm khoảng 15-17%. Giai đoạn đầu của bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng và nam giới thường chủ quan hoặc ngại đến bệnh viện nên phần lớn trường hợp được chẩn đoán bệnh khi đã ở giai đoạn muộn như sờ thấy các búi tĩnh mạch giãn ở bìu, đau tinh hoàn hoặc kích thước vùng kín teo nhỏ.

Bệnh có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý sinh dục của nam giới, giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ vô sinh. Một số trường hợp nam giới có thể bị giãn tĩnh mạch thừng tinh chồng chéo với các tình trạng khác như tắc ống dẫn tinh, viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục, tiền sử mắc bệnh quai bị hoặc các đột biến di truyền… dẫn đến cần phối hợp điều trị bằng nhiều phương pháp.

Để phòng ngừa bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh, nam giới nên duy trì cân nặng hợp lý, tránh đứng hoặc ngồi quá lâu, mặc quần áo rộng rãi và tập thể dục đều đặn. Một số bài tập giúp tăng cường sức khỏe cơ chân như nâng cao chân, nhón chân, đi bộ có thể giúp cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành các búi giãn tĩnh mạch mới. Ngoài ra, nam giới nên áp dụng chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, tăng cường bổ sung các loại trái cây và rau củ giàu thành phần flavonoid giúp cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Nam giới có thể tự thăm khám vùng kín trong lúc tắm. Khi nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường ở hệ thống cơ quan sinh dục đều nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Chủ động khám sức khỏe định kỳ cũng là việc nên làm giúp phát hiện sớm các bất thường, điều trị sớm giúp tăng tỷ lệ thành công và cải thiện chất lượng cuộc sống.