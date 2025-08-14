Chuẩn bị mổ ung thư phổi, bác sĩ Việt phát hiện “quả bom nổ chậm” trong não nữ bệnh nhân: Cái kết nghẹt thở

Bất ngờ đối mặt mối nguy kép: ung thư phổi và khối dị dạng mạch máu não

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 1 tháng, chị Đ.N.Nga (58 tuổi, TP.HCM) bị ho kéo dài, đã đến một bệnh viện tư lớn ở TP.HCM kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy một đốm trắng bất thường trên phổi. Bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật ngay, rồi mới sinh thiết xem đó là u lành hay ác tính.

Lo lắng về chỉ định y khoa mơ hồ khiến vợ chồng chị Nga cảm thấy không an tâm nên quyết định tới Bệnh viện FV để tìm phương án khác. Thạc sĩ-bác sĩ CKII Lương Ngọc Trung – Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu, Lồng ngực và Can thiệp nội mạch Bệnh viện đã khám và tư vấn cho chị Nga.

Trên phim chụp cho thấy phổi của chị có một đốm mờ hơn 2 cm. “Theo hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư, nốt phổi này là tổn thương cần được theo dõi cẩn trọng và xử lý phù hợp”, bác sĩ Trung nhận định. Anh tỉ mỉ phân tích từng khả năng có thể xảy ra và những phương án cho từng khả năng đó để bệnh nhân và gia đình hiểu rõ. Cả bác sĩ và người bệnh đồng thuận chọn cách chọc kim sinh thiết dưới hướng dẫn CT.

Dù đã chuẩn bị tinh thần song kết quả sinh thiết trả về với dòng chữ “ung thư phổi” vẫn khiến hai vợ chồng chị Nga choáng váng. Tuy nhiên, khi thực hiện xét nghiệm MRI não để tầm soát di căn lại hé lộ một “quả bom nổ chậm” khác: trong não chị có một khối dị dạng mạch máu khổng lồ, chúng có thể vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt nguy hiểm khi gây mê phẫu thuật.

Phối hợp mạng lưới y tế Việt Nam – Singapore, tìm phương án điều trị tối ưu

“Giả sử mổ phổi thành công nhưng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ngay trên bàn mổ, thì mọi nỗ lực coi như đổ vỡ”, bác sĩ Trung phân tích.

Một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên gia mạch máu não nội và ngoại viện đã được tổ chức để cùng tìm phương án tối ưu cho ca mổ. Cùng lúc ấy, nhân chuyến du lịch Singapore được định trước của gia đình, vợ chồng chị Nga được đội ngũ chuyên gia tại Tập đoàn y tế Thomson, đơn vị sở hữu Bệnh viện FV, kết nối gặp thêm chuyên gia mạch máu não tại Singapore, đồng thời chụp PET-CT để xác định tình trạng khối u, thăm khám xin ý kiến để có thêm những thông tin giá trị cho cuộc hội chẩn.

Hai ý kiến của chuyên gia Singapore và Việt Nam gặp nhau ở một kết luận quan trọng: dị dạng mạch máu não của chị Nga chưa tới mức cần can thiệp khẩn cấp. Nguy cơ tai biến trong phẫu thuật phổi là có, nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được nếu kiểm soát tốt các yếu tố như huyết áp.

ThS.BSCKII Lương Ngọc Trung khám cho bệnh nhân

Từ ca mổ hồi hộp nghẹt thở đến niềm hạnh phúc vỡ oà

Sáng ngày 31/7, ca mổ bắt đầu. Chỉ với đường rạch 3cm, bác sĩ Trung đã đưa dụng cụ phẫu thuật nội soi vào lồng ngực bệnh nhân, loại bỏ toàn bộ khối u, cắt sạch tế bào ung thư, không di căn hạch – đạt chuẩn R0.

Thạc sĩ-bác sĩ CKII Lương Ngọc Trung và êkíp phẫu thuật cắt khối u trong phổi cho bệnh nhân

Ca mổ kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ, êkíp mổ thở phào: Khối dị mạch không “gây chuyện”, mọi việc diễn ra suôn sẻ như dự tính.

Giải phẫu bệnh sau đó khẳng định: ung thư phổi giai đoạn 1A, tiên lượng rất tốt, chỉ cần theo dõi định kỳ, không cần điều trị bổ sung.

7 ngày sau ca mổ, chị Nga được xuất viện với nụ cười rạng rỡ, cảm ơn hết thảy êkip đã tận tình cứu chữa cho chị. Trải nghiệm điều trị bệnh đầy những cung bậc cảm xúc của vợ đã thôi thúc anh Nguyễn T. Phong – chồng của bệnh nhân viết lá thư cảm ơn. Anh gọi hành trình chiến thắng ung thư của vợ mình là “một câu chuyện kỳ diệu về một người phụ nữ Việt Nam đã vô địch ‘cuộc đua thể thức F1’ trong hơn 4 giờ đồng hồ”. Một cuộc đua không phải trên mặt đường nhựa mà trên đường đua sinh mệnh.