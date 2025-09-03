Loại thịt được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Là món khoái khẩu của nhiều người

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt hộp hay thịt bò khô từ lâu đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Chúng đều là thịt chế biến sẵn, có đặc điểm là tiện lợi, dễ chế biến và hương vị hấp dẫn. Chính vì thế, loại thực phẩm này đã trở thành món khoái khẩu của nhiều người, thậm chí xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của không ít gia đình. Tuy nhiên, đằng sau sự ngon miệng đó lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư nếu tiêu thụ quá nhiều. Điều này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh minh họa).

Vì sao ăn nhiều thịt chế biến sẵn lại gây ung thư?

Thịt chế biến sẵn là loại thịt được xử lý bằng cách ướp muối, lên men, hun khói hoặc thêm các chất bảo quản để tăng hương vị và thời hạn sử dụng. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO đã xếp thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 các tác nhân gây ung thư.

Healthline thông tin, chính quá trình chế biến thịt làm phát sinh nhiều hợp chất có hại. Chẳng hạn, ướp thịt bằng nitrit có thể hình thành hợp chất N-nitroso - tác nhân gây đột biến gen. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu N-nitroso làm gia tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Ví dụ, nghiên cứu EPIC-Norfolk (nghiên cứu điều tra về viễn cảnh ung thư của châu Âu) cho thấy mức tiêu thụ N-nitroso cao khiến nguy cơ ung thư đường tiêu hóa tăng 1,13 lần, trong đó riêng ung thư trực tràng tăng đến 1,46 lần.

Xúc xích - một loại thịt chế biến sẵn được nhiều người yêu thích (Ảnh minh họa).

Không chỉ vậy, hàm lượng muối cao trong thịt chế biến sẵn cũng được coi là yếu tố nguy cơ đáng kể với ung thư dạ dày. Việc ăn mặn có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, thúc đẩy sự hình thành hợp chất N-nitroso nội sinh. Hợp chất này còn kết hợp với các tác nhân gây ung thư khác và tạo điều kiện để vi khuẩn Helicobacter pylori xâm nhập, từ đó làm tăng rủi ro ung thư dạ dày.

Trong khi đó, hun khói lại tạo ra hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), cũng là những chất có khả năng gây ung thư đã được chứng minh.

Theo cổng thông tin của Bệnh viện K, ngoài ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày, ăn nhiều thịt chế biến sẵn còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản, vú và phổi.

Tác hại khác của việc ăn nhiều thịt chế biến sẵn

Ngoài nguy cơ ung thư đã được cảnh báo, việc tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn còn làm gia tăng rủi ro mắc nhiều bệnh mạn tính khác. Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn nhiều loại thực phẩm này có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch và đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh khuyến cáo, lượng thịt chế biến sẵn nên được giới hạn dưới 70 gram mỗi ngày. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ: cần hạn chế tối đa thịt chế biến sẵn và thay thế bằng các loại thực phẩm lành mạnh hơn như thịt gà, cá, trứng, đậu, các loại hạt và đậu phụ.