“Đồng đội số 1” của mẹ GenZ khi chọn sữa cho con, không chỉ đứng ngoài mà còn ủng hộ hết mình

Đặc biệt với các bà mẹ GenZ, những người vốn quen với việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn, sự ủng hộ và tôn trọng từ chồng không chỉ là một “bonus” ngọt ngào, mà còn là chìa khóa giải tỏa áp lực.

GenZ lớn lên trong thời đại Internet, vì vậy việc nuôi con của họ cũng phản ánh rõ đặc trưng này. Không chỉ nghe lời truyền miệng, mẹ GenZ có thói quen nghiên cứu kỹ bảng thành phần, tìm hiểu cơ sở khoa học, đối chiếu với nhu cầu thể chất và điều kiện gia đình trước khi quyết định chọn sữa cho con.

Họ hiểu rằng, mỗi đứa trẻ đều có thể trạng khác nhau: có bé cần thêm canxi để tăng chiều cao, có bé hay táo bón cần sữa nhiều chất xơ, có bé lại cần năng lượng cao vì sinh non, nhẹ cân. Điều này đồng nghĩa với việc không có loại sữa nào “chuẩn cho mọi nhà” – mà phải chọn đúng cái phù hợp.

Khi bố không đứng ngoài: “Em chọn gì, anh đồng ý!”

Trong bối cảnh ấy, hình ảnh những ông bố trẻ “thấu hiểu” càng trở nên nổi bật. Trên nhiều group nuôi con, không khó để bắt gặp cảnh chồng ngồi cùng vợ bàn bạc về loại sữa, cùng đi mua, thậm chí chính tay pha sữa cho con. Không thiếu những ông chồng có thể đọc vanh vách rằng muốn con chắc xương cao khỏe, phải có canxi, vitamin D3, K2. Muốn con tiêu hóa tốt, phải xem hàm lượng chất xơ hòa tan FOS, HMO, Probiotics.

Nhiều ông bố Gen Z thẳng thắn chia sẻ: “Sữa nào hợp với con là được, quan trọng là vợ chồng đồng lòng”; “Mình lo kinh tế, còn vợ có quyền quyết định chọn sữa miễn phù hợp với con và gia đình”.

Sự đồng thuận ấy không chỉ giúp mẹ tự tin hơn, mà còn xóa đi áp lực so sánh thường thấy: “Nhà người ta uống sữa ngoại xách tay, mình lại chọn sữa nội thì có ổn không?”. Khi chồng ở bên, câu trả lời luôn là: “Ổn, miễn là hợp với con mình.”

Giải tỏa áp lực vô hình cho mẹ

Nỗi áp lực lớn nhất của các bà mẹ trẻ không phải lúc nào cũng đến từ con, mà nhiều khi từ chính… xã hội. Họ bị vây quanh bởi lời khuyên từ họ hàng, bạn bè, mạng xã hội: “Phải cho uống sữa A mới thông minh”, “Bé này mà không dùng sữa B thì chậm lớn”… Sự so sánh ấy dễ biến hành trình nuôi con thành một “cuộc đua” đầy mệt mỏi.

Chính lúc này, vai trò của chồng mới thực sự “ghi điểm”. Một câu nói đơn giản như “Em chọn thế nào anh cũng ủng hộ”, hay hành động cụ thể như cùng đọc nhãn thành phần, cùng tính toán chi phí, có sức mạnh giúp mẹ GenZ cảm thấy mình không đơn độc. Áp lực dần được giải tỏa, để thay vào đó là cảm giác an tâm, bình tĩnh.

Việc một ông bố biết tôn trọng quyết định của vợ không đồng nghĩa với “khoán trắng”, mà là trao cho nhau sự tin tưởng và cùng nhau chịu trách nhiệm. Khi con khỏe mạnh nhờ chọn đúng sữa, cả hai cùng vui. Nếu con gặp vấn đề như táo bón hay chậm tăng cân, cả hai cũng cùng tìm giải pháp, thay vì đổ lỗi cho riêng mẹ.

Cách “teamwork” này không chỉ giúp hành trình nuôi con nhẹ nhàng hơn, mà còn khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Bởi rõ ràng, khi con lớn lên bằng tình yêu thương và sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ, đó mới là nền tảng vững chắc nhất.

Cuối cùng, câu hỏi “sữa nào tốt nhất?” không có đáp án duy nhất. Mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau, mỗi em bé lại có thể trạng riêng. Chính vì thế, điều quan trọng không nằm ở thương hiệu, giá tiền hay review online, mà là sự phù hợp với bé và sự đồng thuận trong gia đình.

Và trong hành trình ấy, mẹ GenZ sẽ vững vàng hơn rất nhiều khi có chồng là “đồng đội số 1”, luôn đứng bên cạnh, tôn trọng và ủng hộ.

Đó không chỉ là cách chọn sữa, mà còn là cách nuôi con kiểu mới: khoa học, văn minh và giàu yêu thương.