4 dấu hiệu "lạ" ở chân cảnh báo phổi "chi chít khối u", cần khám nhanh kẻo muộn!

Một người đàn ông 52 tuổi họ Lý (Quảng Đông, Trung Quốc) gần đây bị đau chân dữ dội về đêm, mất ngủ triền miên. Cứ nghĩ chỉ là bệnh xương khớp thông thường, ông đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng khi biết nguyên nhân thật sự là ung thư phổi. Trường hợp này cho thấy, không chỉ đau tức ngực hay ho bất thường, ung thư phổi còn có thể “lộ diện” qua những bất thường ở những nơi ít ai ngờ tới như chân.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, điểm nguy hiểm của ung thư phổi là khả năng di căn xa rất nhanh. Trong đó, xương mà đặc biệt là xương chi dưới là “đích đến” thường gặp. Chính vì vậy, nếu ở chân xuất hiện 4 dấu hiệu sau, tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đi khám ngay:

1. Đau chân khó hiểu

Không ít bệnh nhân đến khám vì đau chân âm ỉ, kéo dài, nhất là về đêm, nhưng lại được chẩn đoán ung thư phổi đã di căn xương. Cơn đau thường không giống đau cơ xương khớp thông thường mà dữ dội, khó kiểm soát bằng thuốc giảm đau thông thường. Đây là tín hiệu quan trọng, báo động phổi đã có tổn thương nghiêm trọng.

2. Sưng phù bất thường ở chân

Ảnh minh họa

Khi ung thư tiến triển, cơ thể suy kiệt dinh dưỡng, dễ dẫn đến tình trạng hạ protein máu, gây phù nề chi dưới. Ngoài ra, các hạch bạch huyết bị khối u chèn ép khiến dịch ứ đọng, làm chân sưng to bất thường. Trong một số trường hợp, huyết khối do ung thư cũng khiến máu lưu thông kém, dẫn đến phù kéo dài.

3. Hình thành cục máu đông ở chân

Ung thư phổi khiến máu dễ đặc lại, lưu thông chậm hơn, từ đó hình thành huyết khối ở chi dưới. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhức, tê cứng, chân đổi màu tím tái hoặc lạnh bất thường. Nếu không được xử lý kịp thời, cục máu đông có thể gây tắc mạch nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

4. Gãy xương bất thường

Ảnh minh họa

Có trường hợp bệnh nhân không hề bị va chạm mạnh nhưng xương lại gãy, được gọi là gãy xương bệnh lý. Nguyên nhân do khối u làm xương yếu đi, chỉ cần một tác động nhỏ hoặc thậm chí không có tác động cũng gãy. Thêm vào đó, việc xuất hiện khối u cứng, ranh giới mờ ở chi dưới càng củng cố nguy cơ ung thư phổi đã lan rộng.

Ung thư phổi hiện là một trong những loại ung thư ác tính phổ biến nhất. Thói quen hút thuốc được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu, khi các chất độc hại trong khói thuốc liên tục phá hủy tế bào phổi, tích tụ lâu ngày tạo điều kiện hình thành khối u. Vấn đề đáng sợ là nhiều bệnh nhân không có biểu hiện điển hình ở phổi, mà lại khởi phát từ những triệu chứng “ngoài phổi” như ở chân, xương hay não. Các chuyên gia cảnh báo: nếu thấy đau xương bất thường, xuất hiện cục máu đông hoặc phù nề dai dẳng ở chân mà không rõ nguyên nhân, cần đi khám sớm, đặc biệt là chụp chiếu phổi. Việc phát hiện sớm có thể giúp người bệnh kéo dài thời gian sống và nâng cao hiệu quả điều trị, thay vì để bệnh âm thầm tiến triển đến giai đoạn muộn mới hay biết.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor