Người có tuổi ăn 1 quả trứng mỗi sáng có tốt?

Trứng là loại thực phẩm quá đỗi quen thuộc trên mâm cơm, lâu nay vẫn gây tranh cãi: người thì cho rằng bổ dưỡng, người lại lo ngại về hàm lượng cholesterol. Nhưng thực tế, theo các bác sĩ dinh dưỡng, nếu được ăn đúng cách, thói quen này có thể mang đến cho người cao tuổi ít nhất 6 lợi ích rõ rệt .

1. Giúp duy trì khối cơ, giảm nguy cơ té ngã

Ở tuổi già, loãng cơ và đi lại kém vững là mối lo lớn. Trứng chứa nhiều đạm chất lượng cao và các axit amin thiết yếu, nguồn nguyên liệu trực tiếp cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp. Nghiên cứu cho thấy, người lớn tuổi ăn trứng đều đặn vào bữa sáng duy trì sức mạnh cơ chân tốt hơn, ít té ngã và có thể sống độc lập lâu hơn.

2. Hỗ trợ trí nhớ, làm chậm suy giảm nhận thức

Lòng đỏ trứng giàu choline, chất cần thiết để tổng hợp acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong hình thành và duy trì trí nhớ. Những người thường xuyên ăn trứng có khả năng phản ứng nhanh và ghi nhớ tốt hơn, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ so với người kiêng trứng.

3. Bảo vệ mắt, giảm nguy cơ bệnh về võng mạc

Trong lòng đỏ trứng có lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa tập trung tại điểm vàng của mắt. Các nghiên cứu chỉ ra, bổ sung thường xuyên sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa võng mạc, cải thiện độ trong suốt của mắt và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một bệnh lý phổ biến ở tuổi già.

4. Ổn định cân nặng, duy trì chuyển hóa

Người cao tuổi dễ rơi vào tình trạng tăng cân hoặc sụt cân bất thường. Trứng cung cấp nhiều đạm, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát khẩu phần ăn tự nhiên mà không cần kiêng khem quá mức. Từ đó, cân nặng duy trì ổn định, đồng nghĩa với hệ chuyển hóa cân bằng hơn.

5. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Ít ai để ý rằng lòng đỏ trứng chứa vitamin D, yếu tố quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi. Khi kết hợp cùng nguồn đạm có sẵn trong trứng, xương được củng cố vững chắc hơn, giảm nguy cơ gãy xương, loãng xương và hạn chế tình trạng gù lưng ở người già.

6. Cải thiện sắc mặt, bổ sung vi chất thiết yếu

Ngoài đạm, trứng còn chứa sắt, kẽm, selen và nhiều vi chất khác. Những chất này giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, khiến da dẻ hồng hào và tinh thần minh mẫn hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng là ăn điều độ - trung bình 1 quả trứng/ngày, không nên lạm dụng. Với người có bệnh lý tim mạch, mỡ máu, cần tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để có khẩu phần phù hợp.

Một quả trứng nhỏ mỗi sáng, nếu duy trì lâu dài, có thể trở thành “bí quyết vàng” giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe, chậm lão hóa và tận hưởng cuộc sống độc lập.

Nguồn và ảnh: Sohu