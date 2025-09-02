3 thực phẩm màu vàng ăn nhiều vào mùa thu quý như "vàng 10"

Ba loại thực phẩm màu vàng dưới đây chính là “bảo bối” giúp nuôi dưỡng tỳ vị, làm dịu khô hanh, ai cũng nên đưa lên mâm cơm sau tiết lập thu.

1. Bí đỏ

Bí đỏ được coi là món ăn không thể thiếu trong mùa thu. Thịt bí mềm, vị ngọt, giàu beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, có tác dụng làm dịu cổ họng, bảo vệ niêm mạc dạ dày và đường ruột. Người có tỳ vị yếu, hay bị khô miệng, táo bón, ăn bí đỏ rất có lợi.

Một bát chè bí đỏ nấu với hồng táo, yến mạch và đường đỏ vừa ngọt thanh, vừa ấm bụng, lại bổ dưỡng cho cả nhà trong tiết trời hanh khô.

2. Hạt kê

Hạt kê từ lâu được xem là “ngũ cốc đứng đầu”, là món ăn cổ truyền giúp bồi bổ tỳ vị. Cháo kê nấu nhừ, nổi lớp “nước cơm” sánh vàng chính là phần tinh túy nhất, rất tốt cho người dạ dày yếu, ăn uống kém tiêu hóa sau mùa hè oi bức.

Một nồi cháo kê nấu với táo đỏ, đậu phộng và đường đỏ không chỉ thơm ngọt mà còn bồi bổ khí huyết, thích hợp cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ sau sinh.

3. Khoai tây

Khoai tây vốn là loại củ quen thuộc nhưng giá trị dinh dưỡng lại rất đáng nể. Giàu tinh bột tốt, kali và ít natri, khoai tây vừa cung cấp năng lượng lành mạnh, vừa hỗ trợ cân bằng điện giải, giảm áp lực cho tim mạch. Trong mùa thu, khi cơ thể dễ khô khát, ăn khoai tây còn giúp ổn định tiêu hóa.

Một nồi khoai tây hầm thịt bò với cà chua không chỉ thơm ngậy mà còn giàu dinh dưỡng, là lựa chọn lý tưởng để bồi bổ sau tiết lập thu.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh lập thu là giai đoạn giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi, khô khát và rối loạn tiêu hóa. Ăn nhiều đồ béo, cay hoặc bổ quá mức chưa chắc đã tốt, ngược lại đôi khi còn làm nặng thêm gánh nặng cho dạ dày. Trong khi đó, ba món “3 vàng” - bí đỏ, hạt kê và khoai tây - lại chính là lựa chọn lành mạnh, rẻ tiền mà hiệu quả, giúp cả gia đình khỏe mạnh bước sang mùa mới.

“Lập thu ăn 3 vàng, bác sĩ bớt bận”, câu nói dân gian truyền lại không phải vô cớ. Đó là lời nhắc nhở giản dị biết ăn uống thuận theo mùa, dưỡng tỳ vị, nhuận phế, thì mùa thu sẽ trôi qua nhẹ nhàng, ít bệnh tật.

