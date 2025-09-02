Bí quyết sống thọ: Uống nước, đi bộ chỉ đứng thứ 2, thứ 3, cái số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Một cụ ông thầy thuốc Đông y trăm tuổi từng chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đều kiên trì làm một việc, bất kể mưa nắng, và nhờ đó sống khỏe đến giờ”. Điều đáng nói, thói quen ấy đã được khoa học hiện đại chứng minh giúp giảm tới 30% nguy cơ tử vong sớm.

Vậy rốt cuộc, bí quyết sống thọ còn hiệu quả hơn cả uống nước đều đặn và đi bộ hằng ngày là gì? Câu trả lời chính là tắm nắng .

Tắm nắng: “vị thuốc miễn phí” cho cơ thể

Các chuyên gia cho biết, chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày trong khoảng 9h đến 10h sáng để phơi nắng, làn da sẽ tổng hợp đủ lượng vitamin D, thứ được mệnh danh là “vitamin ánh nắng”. Không chỉ giúp xương chắc khỏe, vitamin D còn tham gia điều hòa miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Ánh sáng mặt trời còn là “bộ chỉnh giờ sinh học” tự nhiên, giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học ổn định. Người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng đúng cách có giấc ngủ sâu và chất lượng hơn, một yếu tố quan trọng kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, ánh nắng còn kích thích não tiết serotonin – chất dẫn truyền thần kinh giúp tinh thần phấn chấn, giảm lo âu, cải thiện trí nhớ.

Uống nước: đúng thời điểm, đúng cách

Xếp thứ hai trong bí quyết sống thọ chính là uống nước hợp lý . Các chuyên gia khuyến nghị, nên uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày thay vì đợi đến khi khát. Mỗi giờ khoảng 100-150ml là lý tưởng.

Nước ấm từ 35-40 độ C được xem là phù hợp nhất, không gây kích ứng dạ dày. Đặc biệt, buổi sáng sau khi thức dậy nên uống ngay một cốc nước ấm để “khởi động” hệ tiêu hóa. Những thời điểm cơ thể cần bổ sung nước nhất là sau khi ngủ dậy, trước bữa ăn nửa giờ, sau vận động và sau khi tắm. Tuy nhiên, cần hạn chế uống nhiều nước sát giờ đi ngủ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đi bộ: đơn giản nhưng cần đúng cách

Xếp thứ ba là đi bộ . Nhiều người cho rằng càng đi nhiều càng tốt, nhưng nghiên cứu cho thấy mỗi ngày khoảng 7.500 bước là vừa đủ để đạt hiệu quả bảo vệ sức khỏe. Điều quan trọng không phải số lượng, mà là sự đều đặn, ít nhất 5 ngày mỗi tuần.

Đi bộ cũng cần có cường độ: nên đi nhanh đến mức hơi thở gấp, ra chút mồ hôi nhưng vẫn trò chuyện được. Có thể áp dụng cách đi bộ nhanh 1 phút, xen kẽ với đi chậm 1 phút để tăng hiệu quả. Thời điểm vàng để đi bộ là buổi sáng từ 8-10h hoặc chiều từ 16-18h, khi ánh nắng không quá gắt và chất lượng không khí tương đối tốt.

Bí quyết sống thọ nằm ở sự kiên trì

Một cụ ông 102 tuổi từng tâm sự: “Cả đời tôi chỉ duy trì 3 thói quen: ngày nào cũng tắm nắng, uống đủ 8 cốc nước, và đi bộ 3km. Không có gì bí mật, chỉ là bền bỉ làm đều đặn”.

Có thể thấy, sống thọ không đến từ những phương thuốc đắt tiền hay chế độ kiêng khem hà khắc, mà bắt nguồn từ những thói quen nhỏ, giản dị nhưng duy trì suốt đời. Từ hôm nay, nếu biết trân trọng ánh nắng, uống nước hợp lý và kiên trì đi bộ, bạn cũng đang mở cánh cửa bước vào tuổi thọ khỏe mạnh, bền lâu.

Nguồn và ảnh: QQ