Nghe KỲ LẠ nhưng 4 thực phẩm này cất trong tủ lạnh vừa ngon vừa tươi lâu bất ngờ!

Nhắc tới sai lầm thường gặp khi dùng tủ lạnh thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc cho rằng tủ lạnh là “vạn năng”, cái gì cũng thích bảo quản trong đó. Hoặc không bọc kín thực phẩm, để đồ sống và đồ chín gần nhau…

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người không biết tận dụng chiếc tủ lạnh của mình. Có những thực phẩm đáng lẽ ra nên bỏ vào tủ lạnh để tươi lâu hơn và ngon miệng hơn thì họ lại cho rằng chỉ cần để ở bên ngoài, bảo quản với nhiệt độ phòng. Phổ biến nhất là 5 thực phẩm sau đây:

1. Ngô ngọt

Nhiều người ngại cho ngô ngọt (bắp ngọt) vào tủ lạnh vì lo hạt bị cứng, giảm vị ngọt, nên thường mua đến đâu ăn hết đến đó. Trên thực tế, nhiệt độ lạnh lại giúp giữ độ ẩm, vị ngọt và kết cấu hạt tốt hơn hẳn so với để ngoài.

Nếu muốn giữ tươi đến cả tuần, bạn có thể để nguyên một lớp vỏ rồi bọc kín bằng màng thực phẩm, hoặc tách hạt, ngâm qua nước muối loãng, để ráo và cho vào hộp kín trong ngăn đá. Với bắp đã nấu chín, cách tốt nhất là bọc kỹ và cấp đông, khi cần rã đông rồi hâm lại vì hương vị gần như không đổi.

2. Ngũ cốc và bột mì nguyên cám

Khác với bột mì trắng đa dụng, bột mì nguyên cám và ngũ cốc còn cả lớp cám và mầm. Đây là phần giàu vitamin nhóm B, khoáng chất và chất béo tốt cho tim mạch. Nhưng chính thành phần dinh dưỡng cao khiến chúng dễ bị ôi, mốc hoặc biến chất khi để ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm như gần bếp.

Cách tốt nhất là cho ngũ cốc, bột nguyên cám vào hộp kín rồi cất trong ngăn mát. Việc này không chỉ giữ hương vị tươi ngon mà còn tránh nấm mốc, côn trùng tấn công. Ngược lại, bột mì trắng không nên để tủ lạnh vì dễ hút ẩm, vón cục và mất độ tơi xốp.

3. Chanh

Nhiều gia đình thường để chanh trên bàn bếp vì nghĩ loại quả này rất lâu hỏng, ngay cả khi vỏ đã khô, xỉn màu thì phần nước bên trong vẫn dùng được. Một số khác lại ngại cho vào tủ lạnh vì sợ chanh bị đắng, ám mùi thực phẩm khác. Thói quen này khiến chanh nhanh teo, mất nước và giảm hương vị rõ rệt.

Thực tế, bảo quản trong ngăn mát mới giúp chanh tươi lâu. Sau khi rửa sạch, để ráo, nên cho vào túi ni lông kín hoặc hộp nhựa để hạn chế mất nước và giữ được độ mọng. Nếu muốn bảo quản dài ngày, hãy vắt nước cốt, cho vào khay đá để dùng dần. Lưu ý nên gọt vỏ hoặc lót giấy khi vắt để tránh vị đắng lẫn vào.

4. Tương cà, nước tương và các loại xốt

Tại nhà hàng, lọ tương cà, nước tương thường được đặt sẵn trên bàn để tiện phục vụ khách vì họ dùng với lượng lớn và thay mới liên tục. Nhưng trong gia đình, thói quen để ngoài không khí dễ khiến gia vị này nhanh mất hương vị, thậm chí tiềm ẩn vi khuẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo: tương cà sau khi mở nắp chỉ an toàn khoảng một tháng nếu để ở nhiệt độ phòng. Với nước tương, dầu hào hay xốt chế biến sẵn, độ mặn có giúp kéo dài hạn sử dụng nhưng không ngăn được vi khuẩn phát triển. Bảo quản trong tủ lạnh, đậy kín sau mỗi lần dùng sẽ giúp giữ trọn vị ngon, hạn chế biến chất và đảm bảo an toàn hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor, QQ