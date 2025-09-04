Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, 900 triệu đồng/kg, ở Việt Nam có người trồng thành công

Loại quả đang được nhắc đến là ớt Aji Charapita. Giống ớt này có nguồn gốc từ Peru, đa phần mọc hoang dại. Chúng là loại cây trung hạn, có độ cao 40 - 55 cm, tán rộng 35 - 45 cm, sinh trưởng tốt khi ở nhiệt độ 16 - 45 độ C, cho thu hoạch quả sau 90 ngày. Mỗi cây có hàng trăm quả nhỏ tròn, màu đỏ hoặc vàng, nhưng màu vàng phổ biến hơn cả.

Kích thước của ớt Aji Charapita chỉ to ngang hạt đậu. 1 kg ớt Aji Charapita tương đương khoảng 3.000 trái.

Quả ớt Aji Charapita rất chắc, giòn, có một cụm hạt ở giữa. Loại ớt này có thể dùng để ăn sống hoặc được giã nhỏ thành dạng bột để làm gia vị cho món ăn. Khi ăn sống, ớt Aji Charapita có vị hoa quả tươi ngon giúp món salad hoặc các loại xốt có hương vị hấp dẫn.

Dù có kích thước nhỏ nhưng độ cay của ớt Aji Charapita đủ khiến nhiều người "bỏng mồm". Độ cay của loại ớt này cao gấp 4-20 lần ớt Jalapeño nổi tiếng.

Ớt Aji Charapita được mệnh danh là gia vị đắt nhất thế giới và ít được trồng đại trà nên càng trở nên quý, hiếm. Mặc dù chưa phổ biến ở các quốc gia phương Tây nhưng ớt Aji Charapita vẫn được những người nghiện ớt và các đầu bếp của các khách sạn 5 sao thèm muốn.

Loại quả này được nhiều nhà hàng cao cấp và giới nhà giàu trên thế giới săn lùng để làm thứ gia vị đặc biệt trong các món ăn cao cấp.

Tại một số quốc gia, giá của loại ớt này được bán cho các nhà hàng cao cấp tới 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng)/kg. Thậm chí, có thời điểm giá bán ớt Aji Charapita lên tới 35.000 USD (khoảng 923 triệu đồng)/kg.

Với giá thành này, ớt Aji Charapita nằm trong "hàng ngũ" những gia vị siêu đắt, sánh ngang với nhụy hoa nghệ tây và vani.

Để sở hữu những quả ớt này, người mua tìm khá khó khăn. Vì loại này không được trồng phổ biến trên thế giới nên mọi người chủ yếu đặt mua hạt giống về tự trồng. Lý do là ớt Aji Charapita rất khó tìm nguồn ở bên ngoài Peru trừ khi mua hạt giống trực tuyến và tự trồng.

Ở Việt Nam, một số nông dân đã trồng thành công giống ớt Aji Charapita.

Nhận thấy loại ớt Aji Charapita có giá trị cao, năm 2019 anh Lê Sỹ Tân, quê xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh (cũ) đã hợp tác cùng ông Trương Văn Thủy ươm, trồng tại quê nhà.

Anh Tân quyết tâm học hỏi thêm kinh nghiệm, tiếp tục nhân giống ớt Aji Charapita. Ảnh: Tiền Phong

Khu đất trồng ớt rộng hơn 1ha, tại thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà. Đây trước là khu đất trồng keo của gia đình ông Thuỷ. Sau đó hai người đàn ông đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng để cải tạo đất, xây nhà trông coi, nhà lưới vườn ươm, hệ thống tưới tiêu giống ớt về trồng thử nghiệm.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Tân cho biết, do thiếu kinh nghiệm, đợt đầu trồng hơn 1.000 cây ớt nhưng bị chết hết, gây thiệt hại lớn. Dù vậy anh vẫn quyết tâm học hỏi thêm kinh nghiệm, tiếp tục nhân giống lại loại ớt này.

Sau 3 năm trồng, trang trại anh Tân có hơn 500 gốc ớt sinh trưởng tốt, cho thu hoạch, năng suất cao. Trang trại ớt cho thu về hơn 400 triệu đồng, trừ các chi phí, chủ vườn có lãi hơn 300 triệu đồng.

Năm 2022, ớt Peru được anh Tân bán cho các vị khách ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM,… giá 1 triệu đồng/kg. Còn với người dân nội tỉnh, anh bán 700.000 đồng/kg. Cứ thu hoạch đến đâu số lượng ớt đều được tiêu thụ hết.

Cũng trồng giống ớt đắt nhất thế giới, chị Võ Thị Thương, chuyên cung cấp các loại phân bón kích rễ cây và cây giống ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk (cũ) cho biết, khi mới ăn trái ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới thì nên nhấm nháp một chút từ từ để quen vị cay, "ăn một lúc cả quả là cay không thở được", chị Thương miêu tả. Chị Thương nói, trái ớt Aji Charapita nhỏ xíu, bên trong từ 12 tới 20 hạt. Vỏ giòn, ăn thơm, ăn một lần là nhớ mãi.

"Ớt đắt nhất thế giới này phù hợp nhất là nơi khí hậu mát như Lâm Đồng. Những nơi lạnh quá thì khó trồng, còn nóng quá thì cũng có thể sống nhưng cho hiệu quả ra trái thấp hơn. Cây tán rộng thì càng sai trái, một cây sai trái nhất có thể thu hoạch trọng lượng quả là vài trăm gram", chị Thương chia sẻ với báo Thanh Niên.

Chị Thương bắt đầu trồng ớt Aji Charapita, ớt đắt nhất thế giới này từ năm 2020, cây sinh trưởng phát triển tốt, dễ sống, tuổi thọ của cây cao, có thể tới 5 năm, thu hoạch trái xong lại chăm sóc, cây lại cho trái. Một số cây hay bị nấm có thể dùng một số thuốc trị nấm cho thực vật.

Chị Thương cho biết trước đây có thể ớt Aji Charapita có giá 7 triệu tới 10 triệu đồng một ký, chuyện đó là có thật. Tuy nhiên, bây giờ ớt này được trồng nhiều ở trong nước, giá đã giảm đi nhiều.