Cách nhai đúng cách sau tuổi 50

Khi bước sang tuổi 50, cơ thể dần không còn dẻo dai như trước, nhiều người dễ gặp tình trạng mệt mỏi, ăn xong buồn ngủ, thậm chí huyết áp, đường huyết bắt đầu vượt ngưỡng. Theo chuyên gia sức khỏe, việc ăn uống đúng cách không chỉ giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa mà còn ổn định đường huyết, mỡ máu, đồng thời phòng ngừa tim mạch, ung thư và cả chứng sa sút trí tuệ.

Ba bữa trong ngày: Tỷ lệ vàng 3:2:1

Một nguyên tắc được nhắc đến nhiều là “ăn sáng như vua, ăn trưa như thường dân, ăn tối như ăn mày”. Cụ thể, bữa sáng chiếm 3 phần, bữa trưa 2 phần và bữa tối chỉ 1 phần.

Bữa sáng quan trọng nhất trong ngày, cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi đang ở trạng thái hấp thu tốt nhất, nên ăn thực phẩm giàu đạm, đủ dưỡng chất như trứng, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, hạt khô và trái cây.

Bữa trưa tập trung bổ sung năng lượng với cá, hải sản, kèm rau củ quả. Nhưng tránh ăn quá no, bởi sẽ khiến máu dồn xuống dạ dày, dễ gây buồn ngủ, uể oải vào buổi chiều.

Bữa tối càng nhẹ nhàng càng tốt, chỉ cần cháo loãng, rau củ hoặc trái cây, sau đó đi dạo nhẹ để hỗ trợ tiêu hóa.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, không nhất thiết phải ăn đủ ba bữa. Nếu cơ thể phù hợp, có thể duy trì hai bữa, thậm chí bỏ bữa tối. Điều quan trọng là không để bụng quá đói, tránh tình trạng nửa đêm tụt đường huyết hoặc mất ngủ.

Ăn chậm, nhai kỹ - bí quyết ngừa sa sút trí tuệ

Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn quá nhanh, không nhai kỹ có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Người trên 50 tuổi được khuyên nên nhai ít nhất 20 lần mỗi miếng. Hành động này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn kích thích thần kinh, giúp não bộ hoạt động linh hoạt hơn.

Cách nhai đúng được gợi ý gồm:

- Ngồi thẳng lưng, tránh vừa ăn vừa nói.

- Ngậm miệng khi nhai để thức ăn trộn kỹ với nước bọt.

- Luân phiên sử dụng cả hai bên răng, cuối cùng có thể cắn nhẹ bằng răng cửa.

- Dùng tay chạm nhẹ dưới tai để cảm nhận cơ hàm vận động.

Sau 50 tuổi, ăn ít nhưng chia nhỏ bữa

Ở độ tuổi này, cơ thể phù hợp với chế độ “ăn ít, ăn nhiều lần”. Có thể bổ sung năng lượng bằng một cốc trà nóng vào lúc 10h sáng hoặc 3h chiều. Trước bữa sáng, nên uống một cốc nước ấm để “đánh thức” dạ dày. Mỗi bữa chỉ nên ăn vừa no, khoảng 7-8 phần, tránh ăn đến căng bụng.

Ngoài ăn uống, để duy trì sức khỏe, cần kết hợp:

- Tập luyện thường xuyên : duy trì khối cơ, tăng cường trao đổi chất.

- Ngủ đủ giấc : hỗ trợ tái tạo tế bào, nâng cao miễn dịch.

- Giữ tinh thần lạc quan : giảm áp lực, giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Nguồn và ảnh: NDTV