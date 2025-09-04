Người bán thịt lợn nói thẳng: "4 loại thịt này rẻ mấy tôi cũng không mua, cho không cũng chẳng lấy"

Theo trang QQ News (Trung Quốc), thịt lợn là một loại thịt phổ biến, được người dân sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Thịt lợn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, dù là xào, hầm, nướng hay tẩm bột chiên giòn đều sẽ mang đến những hương vị thơm ngon. Thịt lợn cũng rất bổ dưỡng, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như protein, chất béo, carbohydrate và các loại vitamin và khoáng chất, từ đó giúp tăng cường sức khỏe.

Mặc dù vậy, không phải loại thịt lợn nào trên thị trường cũng an toàn. Một số loại thịt kém chất lượng, chứa chất độc hại hoặc mang mầm bệnh có thể bị người bán không có tâm bày bán cùng với các loại thịt lợn lành mạnh khác. Tiêu thụ các loại thịt kém chất lượng này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Cần cảnh giác với một số loại thịt lợn có dấu hiệu bất thường.

Chia sẻ trên trang tin Sina (Trung Quốc), một người bán thịt lợn đã tiết lộ rằng: “Có 4 loại thịt lợn rẻ mấy tôi cũng không mua, cho không cũng chẳng lấy. Hy vọng mọi người cũng không mua nhầm vì chúng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe”.

4 loại thịt rẻ mấy cũng không nên mua

1. Thịt lợn có các nốt trắng giống hạt gạo

Thịt lợn có các nốt trắng như hạt gạo là dấu hiệu cho thấy thịt đã bị nhiễm sán hoặc ký sinh trùng. Khi ăn phải thịt nhiễm sán hoặc ký sinh trùng, đặc biệt là thịt sống hay chưa được nấu chín kỹ, ấu trùng sán có thể xâm nhập vào cơ thể và sinh sôi, phát triển trong hệ tiêu hóa cũng như các cơ quan khác như não, gan, hệ tuần hoàn,...

Khi nhiễm sán, người tiêu dùng có thể xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, sưng đau cơ,... Nếu ấu trùng di chuyển đến não, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, giảm trí nhớ, liệt… Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm sán có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Tiêu thụ thịt lợn nhiễm sán và ký sinh trùng có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

2. Thịt lợn không có độ đàn hồi

Theo phó giáo sư Lý Tinh Dân, làm việc tại Khoa Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, độ đàn hồi của thịt được quyết định bởi cấu trúc sợi cơ và protein. Thịt lợn tươi giàu nước và protein, tạo nên kết cấu chắc, đàn hồi. Khi dùng ngón tay ấn vào thịt, vết lõm trên thịt sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, nếu thịt lợn được bảo quản quá lâu, thịt không còn tươi thì protein và chất béo trong thịt sẽ dần bị phân hủy, phá vỡ cấu trúc của các sợi cơ và khiến bề mặt thịt lợn mất đi độ đàn hồi.

3. Thịt lợn có màu sắc và mùi bất thường

Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt, phần mỡ có màu trắng và sẽ không có mùi. Tuy nhiên, khi thị bị hỏng màu thịt có thể sẽ chuyển sang màu xám, xanh hoặc nâu; phần mỡ của miếng thịt cũng sẽ chuyển sang màu vàng bất thường.

Ngoài ra, thịt lợn ôi thiu, hư hỏng thường sẽ có mùi hôi hoặc chua, hoặc mùi tương tự như mùi amoniac. Thịt bị hỏng lâu ngày sẽ bốc mùi ngày càng nặng hơn.

Thịt lợn có màu sắc và mùi bất thường là thịt đã bị ôi thiu hoặc bị hỏng.

4. Thịt lợn bị nhớt

Phó giáo sư Lý Tinh Dân cho biết, thịt lợn tươi thường có kết cấu săn chắc, mềm dẻo và có độ ẩm nhất định. Tuy nhiên, khi sờ vào thịt, nếu mọi người thấy bề mặt thịt bị nhớt thì đó là dấu hiệu cho thấy thịt đã bị hỏng, ôi thiu do bảo quản sai cách hoặc để lâu ngày. Thịt bị nhớt thường chứa một lượng lớn vi khuẩn và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, mọi người nên tránh mua loại thịt này để hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

Theo chuyên gia, khi đi chợ, mọi người nên tránh xa 4 loại thịt lợn kể trên. Thay vào đó, mọi người nên mua thịt ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thịt lợn được đóng dấu kiểm định để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.