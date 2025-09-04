Bữa sáng chỉ ăn khoai lang, giảm cân hay rước họa vì thiếu chất?

Khoai lang từ lâu được xem là một trong những "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, không ít người chọn khoai lang làm món chính vào buổi sáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu ăn không đúng cách, việc này có thể phản tác dụng, thậm chí gây mất cân bằng dưỡng chất .

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết khoai lang chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin A, C, E và lượng nhỏ protein. Một củ khoai cỡ vừa (khoảng 200g) cung cấp khoảng 240 kcal - đủ năng lượng cho một buổi sáng nhẹ nhàng nếu được kết hợp cùng sữa hoặc trứng.

"Chất xơ trong khoai lang giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng với người muốn giảm cân hoặc ăn kiêng ", ông nói.

Khoai lang được xem là một trong những "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Tuy nhiên, với người lao động tay chân, chơi thể thao hoặc có mức tiêu hao năng lượng cao, chỉ ăn khoai lang vào buổi sáng là chưa đủ. Một bữa sáng hợp lý nên cung cấp tối thiểu 300 kcal và có sự cân đối giữa bốn nhóm chất chính: tinh bột, đạm, chất béo và vitamin-khoáng chất.

Thực tế, khoai lang gần như không chứa chất béo và hàm lượng đạm rất thấp so với các món ăn truyền thống như bún, phở hay cơm tấm - những món thường đi kèm thịt, trứng hoặc nước dùng giàu dinh dưỡng.

Nhiều người duy trì thói quen ăn khoai lang mỗi sáng trong thời gian dài để giảm cân . Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu không có sự bổ sung hợp lý các nhóm thực phẩm khác, cơ thể có thể bị thiếu hụt protein và lipid - hai yếu tố thiết yếu cho hệ miễn dịch, nội tiết và hoạt động của tế bào.

Khoai lang hoàn toàn có thể là một phần của bữa sáng lành mạnh, nhất là với những người hay bỏ bữa, ăn uống vội vàng hoặc lệ thuộc thức ăn nhanh. Điều quan trọng là cần ăn đúng cách, kết hợp đa dạng thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng toàn diện.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn khoai lang đơn điệu trong nhiều ngày liên tiếp. Thay vào đó, hãy kết hợp cùng sữa, trứng, các loại hạt hoặc trái cây để bổ sung chất béo, đạm và vi chất cần thiết. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ là ăn “healthy”, mà còn phải đầy đủ và phù hợp với thể trạng, mức vận động của từng người.