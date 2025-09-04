Điểm danh 8 kiểu ăn uống "bức tử" dạ dày nhưng đố ai chưa từng mắc phải 1 lần!

Muốn dạ dày khỏe, điều đầu tiên phải chú ý chính là chế độ ăn uống. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn, áp lực khiến nhiều người bỏ bê chuyện ăn uống, thậm chí dùng ăn uống như cách giải tỏa cảm xúc. Không ít người còn ăn theo sở thích, để rồi khi phát bệnh mới hối hận. Dưới đây là 8 kiểu ăn uống “phá nát” dạ dày nhanh nhất mà hầu như ai cũng từng mắc 1 lần:

1. Ăn quá nhanh

Ảnh minh họa

Thức ăn chưa được nghiền nhỏ ở miệng sẽ rơi thẳng xuống dạ dày, buộc cơ quan này phải làm việc gấp đôi. Niêm mạc dễ bị tổn thương, cơ bắp dạ dày mệt mỏi, nhu động giảm sút. Nhiều ca viêm loét dạ dày bắt nguồn từ thói quen này. Ngoài ra, ăn nhanh khiến não chưa kịp nhận tín hiệu no, bạn dễ ăn nhiều hơn mức cần thiết. Đây cũng là lý do ăn nhanh liên quan trực tiếp đến béo phì và tiểu đường.

2. Ăn quá no

Dạ dày chỉ có dung tích giới hạn. Khi bị nhồi nhét, cơ vòng thực quản dưới chịu áp lực lớn, dịch vị tiết nhiều, nguy cơ trào ngược và viêm loét tăng cao. Người ăn no thường xuyên dễ gặp chứng đầy bụng, khó tiêu, dạ dày giãn rộng và co bóp kém. Giới chuyên gia khuyên chỉ nên ăn 70 - 80% nhu cầu, tức là vừa hết đói, chưa đến mức tức bụng.

3. Ăn uống thất thường

Dạ dày hoạt động theo “đồng hồ sinh học”. Nếu bạn ăn đúng giờ, dịch vị tiết ra đều đặn để tiêu hóa. Ngược lại, ăn thất thường khiến dạ dày tiết axit “vô ích”, lâu dài gây viêm loét, thậm chí biến chứng thành ung thư. Không chỉ dạ dày, toàn bộ cơ thể cũng bị ảnh hưởng vì nhịp sinh học rối loạn, hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị mầm bệnh tấn công.

4. Bỏ bữa sáng

Ảnh minh họa

Sau một đêm dài, dịch vị vẫn tiết ra, nếu không có thức ăn trung hòa, niêm mạc dạ dày sẽ bị bào mòn. Người bỏ bữa sáng lâu ngày thường bị viêm loét và giảm khả năng tiêu hóa. Bữa sáng cũng cung cấp năng lượng cho cả ngày, bỏ qua đồng nghĩa với việc cơ thể phải “đốt” dự trữ, gây mệt mỏi, giảm tập trung và làm việc kém hiệu quả.

5. Ăn quá mặn

Muối cao không chỉ hại thận mà còn tàn phá dạ dày. Khi lượng muối vượt mức, chất nhầy bảo vệ niêm mạc bị phá vỡ, vi khuẩn HP dễ dàng xâm nhập. Đây là tác nhân gây ra 80 - 90% ca viêm loét dạ dày - tá tràng. Một nghiên cứu Nhật Bản cho thấy người ăn mặn có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp đôi. WHO khuyến nghị: người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày.

6. Vừa ăn vừa làm việc khác

Xem TV, dùng điện thoại hay làm việc trong bữa ăn khiến não không tập trung, hệ tiêu hóa hoạt động kém. Bạn có thể nuốt cả dị vật, hoặc ăn nhiều mà không biết. Hệ quả là dạ dày làm việc quá tải, tiết axit rối loạn, nguy cơ viêm loét cao. Ngoài ra, người mất tập trung khi ăn thường có xu hướng ăn vặt nhiều hơn sau bữa chính, làm tăng cân và béo phì.

Ảnh minh họa

7. Ăn quá ít rau củ, trái cây

Rau xanh và trái cây cung cấp chất xơ giúp nhu động ruột trơn tru. Khi thiếu, dạ dày phải làm việc nặng hơn, dễ táo bón, đầy bụng, thậm chí gây trĩ và viêm ruột thừa. Các nghiên cứu còn chứng minh: chế độ ăn ít rau quả là nguyên nhân của gần 20% ca ung thư dạ dày – ruột. Rau họ cải như bắp cải, súp lơ, cải xoăn có khả năng giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

8. Ăn khuya, ăn sát giờ ngủ

Ăn tối quá muộn hoặc thêm bữa khuya khiến dạ dày phải “cày đêm”. Dịch vị tiết nhiều ăn mòn niêm mạc, thức ăn ứ đọng lên men gây đầy bụng, khó ngủ. Lâu dài, thói quen này không chỉ gây bệnh dạ dày mà còn kéo theo tăng cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Người trẻ, đặc biệt là sinh viên và nhân viên văn phòng, là nhóm dễ mắc nhất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Daily Mail