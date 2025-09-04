Cháu bé 2 tuổi tử vong khi đang ăn nhãn: Lời cảnh báo đau xé lòng cho phụ huynh

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi 2 tuổi bị hóc hạt nhãn. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cháu bé không qua khỏi do tình trạng đã quá nghiêm trọng khi nhập viện.

Thông tin ban đầu bé L.N.A. (2 tuổi, trú tại xã Kon Braih) được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tím tái toàn thân, ngừng thở và mất ý thức.

Theo lời kể của gia đình, bé đang ăn nhãn thì bất ngờ bị hóc, sau đó xuất hiện các dấu hiệu khó thở. Dù được cấp cứu gần một giờ đồng hồ, bé vẫn không qua khỏi.

Bác sĩ CKII Nguyễn Cảnh Son - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 cho biết, hóc dị vật đường thở là tai nạn rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi từ 1 đến 3. Các dị vật thường gặp gồm hạt trái cây, thức ăn, đồ chơi nhỏ, kẹo… Nếu dị vật mắc ở thanh quản hoặc khí quản, trẻ có thể ngưng thở, ngưng tim chỉ sau vài phút.

Bác sĩ cảnh báo, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị hóc như ho sặc, tím tái, mất ý thức…, người lớn tuyệt đối không nên dùng tay móc họng nếu không thấy dị vật, vì có thể đẩy vật thể vào sâu hơn.

Với trẻ dưới 2 tuổi, cần thực hiện động tác vỗ lưng – ấn ngực đúng cách để hỗ trợ kịp thời trước khi đưa đến cơ sở y tế.

Đối với trẻ nhỏ: Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp, dọc theo cánh tay một bên, bàn tay đỡ vùng ngực xương hàm dưới của trẻ.

Dùng gót bàn tay còn lại vỗ 5 cái vào lưng trẻ ở khoảng giữa hai bả vai theo hướng xuống dưới và ra phía trước.

Nếu vẫn chưa bật được dị vật ra tiến hành lật ngửa trẻ vẫn để dọc cánh tay, dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng 1/2 dưới xương ức 5 cái (tần suất 1 lần/ 1 giây)

Nếu dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài, hãy lật người trẻ lại tiếp tục vỗ lưng. Luân phiên vỗ lưng và ấn ngực cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở.

Đối với trẻ lớn: Ngoài sử dụng biện pháp vỗ lưng ấn ngực có thể trẻ lớn người cấp cứu có thể sử dụng nghiệm pháp Heimlich với trẻ ở tư thế đứng hoặc ngồi.

Theo đó, người cấp cứu đứng sau nạn nhân. Do chiều cao của trẻ thấp, để hiệu quả người cấp cứu có thể nhấc trẻ lên hoặc quỳ phía sau trẻ. Đặt gót bàn tay của một tay trên bụng trẻ ở vùng thượng vị, ngay dưới mũi xương ức, phía trên rốn. Tay thứ 2 đặt trên tay thứ nhất. Dùng hai tay ấn mạnh lên bụng, ấn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên, mạnh và nhanh. Có thể lặp lại 6 – 10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc, la được.

Nghiệm pháp Heimlich sơ cứu với trẻ lớn bị hóc dị vật đường thở.

Trong trường hợp trẻ không tỉnh: Người lớn cần mở thông đường thở bằng cách ngửa đầu, nâng cằm; Thổi ngạt 2 lần và hồi sức tim phổi bằng cách ép tim ngoài lồng ngực 30 nhịp liên tục thổi ngạt và ép tim cho đến khi trẻ tỉnh hoặc có nhân viên y tế đến.

Để phòng tránh tai nạn hóc dị vật, BS Hùng lưu ý trong quá trình chăm sóc trẻ, người lớn phải thường xuyên để mắt tới trẻ nhỏ, khi trông giữ trẻ người lớn không nên chủ quan, phải giám sát chặt chẽ. Để xa tầm với của trẻ nhỏ tất cả các vật dụng, đồ chơi có kích thước nhỏ, tròn, trơn hoặc đầu nhọn như: đinh, ốc vít, bút, đồng xu, pin, kim, tăm…

Cha mẹ nên hướng dẫn cho trẻ không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm, mút. Đặc biệt, không ép trẻ ăn, uống khi đang khóc và không nên nô đùa trong khi ăn, đặc biệt khi trẻ có thức ăn trong miệng. Cha mẹ, người lớn chú ý không cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như lạc, thạch, nhãn, hướng dương, chôm chôm… Tập cho trẻ kỹ năng nhai kỹ, nuốt chậm.

