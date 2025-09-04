Chỉ từ một vết gai đâm vào đùi khi đi làm ruộng, người đàn ông sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy cơ tử vong

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu ông L.V.T (51 tuổi, Sơn La) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Theo người nhà bệnh nhân, một tuần trước khi nhập viện, trong lúc đi làm ruộng, ông T. vô tình bị gai đâm vào đùi. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, ông chủ quan bỏ qua, không xử lý.

Vài ngày sau, vùng đùi bắt đầu sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn. Khi tình trạng ngày một nặng, ông mới vội vã đi khám. Tại bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng và lập tức chuyển ông về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng vùng đùi phải hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước, có bọng nước kích thước tới 10 x 10 cm. Ông T. phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

“Do mắc Gout nhiều năm mà không theo dõi điều trị đúng, sức đề kháng của bệnh nhân kém hơn người bình thường. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao”, BS Mạc Duy Hưng (Trung tâm Hồi sức tích cực) cho biết.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, ông T. may mắn qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, các mô tế bào dần hồng trở lại.

Theo Bác sĩ Mạc Duy Hưng cho biết: Căn bệnh mà ông T. mắc phải có tên gọi là viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào). Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ.

Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. “Những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, xơ gan, nghiện rượu, dùng corticoid lâu ngày… càng dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi lao động trong môi trường bẩn, cần bảo hộ để tránh trầy xước. Nếu có vết thương, hãy sát trùng ngay và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Đặc biệt, với người nông dân hay lao động ngoài đồng ruộng, công trường – nơi dễ tiếp xúc bùn đất, rác thải, gai góc – nguy cơ xây xước rất cao. Vì vậy, cần trang bị găng tay, ủng, quần áo bảo hộ khi làm việc.

"Những vết thương dù nhỏ cũng phải rửa sạch, sát trùng ngay và theo dõi sát. Đừng coi thường vì chỉ một phút lơ là có thể trả giá bằng cả mạng sống. Câu chuyện của ông T là lời nhắc nhở: đừng bao giờ coi thường những vết thương nhỏ", chuyên gia khuyến cáo.