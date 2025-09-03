2 loại đồ uống quen thuộc làm rụng tóc và bạc tóc sớm nhưng vạn người mê, khuyên bổ sung 2 thứ để khắc phục

Những gì trong cốc của bạn có thể chống lại những gì trong đầu bạn. Một đánh giá khoa học mới cho thấy 2 loại đồ uống được ưa chuộng nhất ở Mỹ có thể đang âm thầm phá hoại da đầu của bạn bằng cách gây rụng tóc và tóc bạc sớm từ bên trong. Nhưng trước khi bạn đổ đồ uống xuống cống, vẫn còn hy vọng: Một loại thực phẩm bổ sung đơn giản, dễ tìm có thể giúp cứu tóc bạn.

Theo NYU Langone Health, hơn 80% nam giới và gần một nửa phụ nữ ở Hoa Kỳ sẽ bị rụng tóc đáng kể trong suốt cuộc đời.

Rụng tóc có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm di truyền, hormone và một số phương pháp điều trị y tế. Thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng cũng là một nguyên nhân phổ biến, nhưng tác động của các yếu tố dinh dưỡng tinh tế hơn đến sức khỏe của tóc vẫn đang được nghiên cứu.

Để có được bức tranh rõ ràng hơn, các nhà nghiên cứu đã phân tích 17 nghiên cứu về dinh dưỡng liên quan đến hơn 61.000 người trong độ tuổi từ 7 đến 77, hầu hết là phụ nữ.

Những gì họ tìm thấy có thể khiến bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định uống.

1. Soda

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường như soda, được định nghĩa là hơn 3.500 ml mỗi tuần hoặc khoảng 10 lon 355ml, có liên quan đến nguy cơ rụng tóc cao hơn, đặc biệt là ở nam giới.

Phát hiện này củng cố cho nghiên cứu trước đó cho thấy việc ăn thực phẩm chế biến chứa nhiều đường đơn là "yếu tố gián tiếp liên quan đến rụng tóc".

Lý do là: Đồ uống và đồ ăn vặt chứa nhiều đường làm tăng sản xuất bã nhờn, một chất nhờn tự nhiên trên da đầu. Bình thường, bã nhờn có tác dụng bảo vệ và dưỡng ẩm, nhưng nếu quá nhiều có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Điều đó gây ra tình trạng viêm và kích ứng, làm tổn thương nang tóc và gây rụng tóc.

2. Rượu

Hai nghiên cứu trong bài đánh giá đã liên kết lượng tiêu thụ cao với tình trạng rụng tóc và tóc bạc sớm.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng nghiên cứu cho thấy uống nhiều rượu có thể khiến cơ thể mất nước, phá hoại quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và làm rối loạn hormone. Tất cả đều không tốt cho tóc của bạn.

Rượu cũng làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Điều này có thể gây tổn hại nang tóc và cản trở quá trình sản xuất melanin, khiến mái tóc vốn đã óng mượt của bạn trở nên xỉn màu, bạc màu và thiếu sức sống.

2 loại thực phẩm bổ sung có thể giúp giảm rụng tóc

Đó chính là vitamin D, sắt!

Uống vitamin D giúp chống rụng tóc, bạc tóc vì vitamin D thúc đẩy quá trình phát triển và nuôi dưỡng nang tóc, đồng thời hỗ trợ sản xuất melanin (sắc tố tóc) và hồng cầu vận chuyển oxy đến nang tóc. Thiếu vitamin D làm gián đoạn chu kỳ mọc tóc và giảm lượng sắc tố tóc, dẫn đến rụng tóc và tóc bạc sớm.

5 nghiên cứu trong bài đánh giá cho thấy, hàm lượng vitamin D cao hơn giúp giảm mức độ nghiêm trọng của chứng rụng tóc và thúc đẩy tóc mọc.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, sắt trong chế độ ăn uống có liên quan đến sự phát triển của tóc, thêm một vũ khí tiềm năng nữa trong cuộc chiến chống lại tình trạng tóc mỏng.

Các nhà nghiên cứu lưu ý: "Người ta cũng quan sát thấy mối liên hệ tích cực giữa lượng protein nạp vào, việc tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành, rau họ cải và thực phẩm bổ sung với sự cải thiện các thông số về tóc như rụng tóc và mật độ tóc".

Nếu việc bổ sung và thay đổi chế độ ăn uống giàu vitamin D, sắt và protein, bổ sung viên uống vitamin D và sắt không có tác dụng, bạn vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Tùy thuộc vào nguyên nhân, có một số phương pháp điều trị đã được chứng minh, bao gồm các loại thuốc như minoxidil và các liệu pháp như điều trị bằng laser cường độ thấp. Trong những trường hợp nặng hơn, phẫu thuật cấy tóc có thể được cân nhắc.

Nhưng thời điểm là chìa khóa: Bạn hành động càng sớm thì càng tốt, đặc biệt nếu bạn có cơ địa dễ bị rụng tóc.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: NY Post)