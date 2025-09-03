Thức uống '2 vị' giúp giảm cân, bổ thận, nhẹ bụng sau một tuần kiên trì

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, sự kết hợp giữa đậu đen và gừng không chỉ tạo nên hương vị ấm nồng, dễ chịu mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và bồi bổ thận khí.

Trong y học cổ truyền, đậu đen vị ngọt, tính mát, được xem là thực phẩm bổ huyết, bổ thận, giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ cải thiện chức năng gan thận, các bệnh lý về khớp, da và thận yếu. Ngược lại, gừng (sinh khương) lại có tính ấm, vị cay, giúp tán hàn, làm ấm cơ thể, kích thích tiêu hóa và long đờm.

Khi đun cùng nhau, hai nguyên liệu này bổ trợ cho nhau: đậu đen làm mát, gừng làm ấm – cân bằng âm dương trong cơ thể. Nhờ đó, loại nước này có thể dùng hàng ngày với liều lượng hợp lý để cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và tăng cường chuyển hóa năng lượng.

Sự kết hợp giữa đậu đen và gừng tạo nên loại nước uống dân dã.

Đậu đen giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn – yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân. Trong khi đó, gừng chứa các hoạt chất sinh học như shogaol và zingerone - được khoa học chứng minh có khả năng thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa và điều hòa đường huyết.

Một nghiên cứu đăng tải năm 2019 cho thấy, những người thường xuyên bổ sung gừng trong chế độ ăn uống có khả năng kiểm soát cân nặng và đường huyết tốt hơn nhóm không sử dụng. Đây là tín hiệu tích cực với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong quá trình kiểm soát cân nặng tự nhiên.

Không chỉ vậy, nước đậu đen gừng còn giàu các khoáng chất như sắt, canxi, mangan, đồng và kẽm - những vi chất quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và hỗ trợ hoạt động khớp. Thức uống này đặc biệt phù hợp với người ít vận động, dân văn phòng hay người có bệnh lý nền như tiểu đường, loãng xương .

Với hệ miễn dịch, gừng có vai trò làm ấm cơ thể, tăng tiết mồ hôi, từ đó giúp cơ thể chống lại cảm mạo do phong hàn. Tuy nhiên, người đang bị sốt do phong nhiệt (nhiễm khuẩn, viêm nhiễm) không nên dùng vì có thể khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Ở góc độ Đông y, thận là "gốc" của tinh khí và huyết. Khi thận khỏe, khí huyết lưu thông ổn định, cơ thể đỡ mệt mỏi, giảm tình trạng đau lưng, mỏi gối. Nước đậu đen gừng vì thế được xem như “liều thuốc tự nhiên” giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường thể lực, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc cho hệ tiêu hóa và đường ruột.

Đặc biệt, với người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường huyết, chỉ một cốc nước đậu đen gừng mỗi ngày có thể cung cấp tới 15g chất xơ – tương đương 60% nhu cầu chất xơ hàng ngày, giúp ổn định đường huyết mà không làm tăng lượng calo đáng kể.

Ngoài ra, hoạt chất shogaol trong gừng còn giúp làm dịu cảm giác buồn nôn, hỗ trợ người dễ say tàu xe, say nắng – một công dụng ít được biết đến nhưng khá hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước đậu đen gừng. Gừng có tính nóng, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây khô miệng, nóng trong, khát nước. Liều lượng phù hợp là 1-2 cốc mỗi ngày, nên uống vào buổi sáng hoặc chiều, tránh thêm đường hay mật ong nếu mục tiêu là kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Chỉ sau một tuần sử dụng đều đặn, người dùng có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt về tiêu hóa, năng lượng và tinh thần. Tuy nhiên, cũng như mọi phương pháp tự nhiên, yếu tố then chốt vẫn là sự điều độ và phù hợp với thể trạng cá nhân.