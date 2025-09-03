Người đàn ông đột ngột mất thị lực, bác sĩ phát hiện ra bí mật đáng sợ

Một người đàn ông đến từ Hồ Nam, Trung Quốc đã phải phẫu thuật lấy con giun ký sinh dài 18cm ra khỏi não sau khi thị lực của anh giảm sút trong hơn một năm, tờ Sin Chew Daily của Malaysia đưa tin.

Li bắt đầu nhận thấy sự khó chịu vào tháng 4 năm ngoái.

Người đàn ông thường xuyên cảm thấy có vật gì đó trong mắt mình và ngay sau đó, anh bắt đầu nhìn thấy những vật thể "giống như tranh ghép" lơ lửng trong tầm nhìn của mình.

Khi các triệu chứng trở nặng hơn, Li đã đi khám. Tuy nhiên, kết quả khám mắt ban đầu cho thấy mắt anh bình thường, khiến các bác sĩ tin rằng không có gì nghiêm trọng.

Bất chấp những triệu chứng kỳ lạ, Li đã quyết định không điều trị vào thời điểm đó vì các triệu chứng không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày.

Các bác sĩ phát hiện ra vật thể lạ trong não bệnh nhân.

Tình hình chuyển biến xấu vào cuối tháng 7 năm nay. Anh đột nhiên xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm ngất xỉu, sùi bọt mép, co giật toàn thân và cứng khớp.

Những diễn biến đáng báo động này khiến Li phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Sau khi tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn, bao gồm cả chụp MRI, các bác sĩ đã phát hiện ra một vật thể lạ bên trong não của bệnh nhân.

Ban đầu, người ta không rõ vật thể đó là gì, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng đó là một con giun ký sinh dài 18 cm, cụ thể là Taenia solium, còn được gọi là sán dây lợn .

Chẩn đoán này khiến các bác sĩ bối rối, đặc biệt khi xét đến thời gian kéo dài các triệu chứng của Li.

Sau khi xác nhận sự hiện diện của con giun, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để loại bỏ ký sinh trùng.

Ca phẫu thuật thành công và sau 10 ngày chăm sóc và theo dõi hậu phẫu, Li đã được xuất viện.

Sau khi biết được chẩn đoán của mình, Li nhớ lại rằng anh đã từng ăn mật rắn sống cách đây nhiều năm.

Theo lời người đàn ông, anh đã bắt được một con rắn, moi ruột nó và nuốt trọn túi mật mà không làm vỡ nó, nghĩ rằng việc này sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Các bác sĩ tin rằng việc ăn mật rắn sống đã đưa ký sinh trùng Taenia solium vào cơ thể Li và theo thời gian, nó xâm nhập vào não, gây ra các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng.

Theo QQ News của Trung Quốc, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân ghi nhớ "3 điều không nên" để ngăn ngừa nhiễm ký sinh trùng: Không uống nước chưa qua xử lý, không ăn thịt sống và không đắp thịt sống lên vết thương hở.

Những biện pháp phòng ngừa này rất quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.