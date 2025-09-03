Nhà thuốc An Khang kết hợp cùng Exeltis tổ chức hội thảo về giải pháp tránh thai và điều trị mụn cho phụ nữ

Ngày 21/08/2025, Nhà thuốc An Khang phối hợp cùng Công ty Dược phẩm Exeltis tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Cá thể hóa tư vấn: Giải pháp tránh thai và điều trị mụn phù hợp cho phụ nữ".

Sự kiện nhằm trang bị cho đội ngũ dược sĩ những kiến thức thực tiễn, có tính ứng dụng cao, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn tại nhà thuốc và giúp phụ nữ tiếp cận những giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu.

Chủ đề "Cá thể hóa tư vấn: Giải pháp tránh thai và điều trị mụn phù hợp cho phụ nữ" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá thể hóa trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và làn da, một xu hướng hiện đại mang lại hiệu quả tối ưu cho từng cá nhân.

Đại diện Exeltis Việt Nam khẳng định cam kết nghiên cứu và phát triển giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, đặt phụ nữ làm trọng tâm, đồng thời đồng hành cùng Nhà thuốc An Khang để nâng cao chất lượng tư vấn, giúp dược sĩ tự tin hơn trong công việc. Exeltis không chỉ cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế mà còn tiên phong trong đào tạo và chia sẻ kiến thức chuyên môn, hướng đến mục tiêu lâu dài: giúp phụ nữ Việt tiếp cận giải pháp chăm sóc toàn diện, hiện đại và an toàn.

Ngay sau phần khai mạc, hội thảo bước vào phần trình bày trọng tâm của BSCKII. Nguyễn Chí Quang với chuyên đề: "Cá thể hoá tư vấn: Giải pháp tránh thai và điều trị mụn phù hợp cho phụ nữ".

Bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, bác sĩ đã mang đến cho các dược sĩ một cái nhìn toàn diện về vai trò của thuốc tránh thai trong chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện đại, từ cơ chế tác động đến hiệu quả của thuốc tránh thai hằng ngày và khẩn cấp. Bác sĩ cũng phân tích các thế hệ viên uống tránh thai, đặc biệt nhấn mạnh ưu điểm nổi bật của thế hệ mới nhất trong việc hỗ trợ giảm mụn, hạn chế tăng cân và cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong đó, liệu trình 21+7 được khuyến nghị nhờ giúp duy trì thói quen uống đều đặn, hạn chế tình trạng quên thuốc, đồng thời giảm nguy cơ mất kinh so với một số liệu trình khác, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.

Không chỉ cung cấp kiến thức, phần trình bày còn đưa ra các tình huống tư vấn thực tế, giúp dược sĩ tự tin hơn khi tiếp xúc với khách hàng và cá thể hóa giải pháp phù hợp với từng người.

BSCKII. Nguyễn Chí Quang giải đáp các câu hỏi từ dược sĩ Nhà thuốc An Khang

Buổi hội thảo không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn giá trị mà còn nằm trong chuỗi cam kết hợp tác lâu dài về mặt chuyên môn và truyền thông, đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nhà thuốc An Khang và Công ty Exeltis. Đây là một bước tiến quan trọng trên hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu chung: vì một cộng đồng phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc.