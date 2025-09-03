Người lạ bế đứa trẻ giống hệt chồng đến cửa, vợ lập tức xét nghiệm ADN: Sự thật khiến 2 vợ chồng ngã ngửa

Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội chia sẻ trường hợp xét nghiệm ADN đầy kịch tính của anh Nguyễn Văn Khải (42 tuổi, Hà Nội). Câu chuyện xoay quanh đứa trẻ khiến cho cả hai vợ chồng anh và bà Nga đều bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường tại căn nhà nhỏ của gia đình anh Khải. Thời điểm đó anh Khải chưa đi làm về. Chị Hà (vợ anh Khải) đang chuẩn bị bữa tối thì bất ngờ có một người phụ nữ lạ bế theo một bé trai khoảng hai tuổi tìm đến. Người phụ nữ khẳng định đứa bé chính là con của anh Khải và yêu cầu gia đình phải thừa nhận.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ, tim chị Hà khựng lại. Từ khuôn mặt, ánh mắt, sống mũi,… của đứa bé, tất cả đều giống hệt chồng chị. Điều đó khiến chị Hà hết sức bàng hoàng.

Trước sự ngỡ ngàng của chị Hà, người phụ nữ kia còn chủ động nhổ vài sợi tóc của đứa bé để lại và nói: “Nếu chị không tin, hãy mang đi giám định ADN, rồi sẽ rõ sự thật”. Nói rồi, người phụ nữ lạ mặt bế con bỏ đi, để lại trong căn nhà nhỏ một bầu không khí đặc quánh, nặng nề.

Cả đêm hôm đó, chị Hà trằn trọc, vừa hoang mang vừa giận dữ. Cuối cùng, chị lặng lẽ nhổ ba sợi tóc của chồng để mang đi đối chiếu với mẫu tóc của đứa trẻ.

Chị Hà đã quyết định lấy tóc của chồng để đi xét nghiệm ADN với đứa trẻ (Ảnh minh họa).

Kết quả ADN khiến người vợ sụp đổ

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm trả về: anh Khải và đứa bé có quan hệ huyết thống. Chị Hà choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trong mắt chị, chồng luôn là người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Chị không muốn tin, nhưng tờ kết quả xét nghiệm ADN lạnh lùng trước mặt đã chứng minh điều ngược lại.

Sự thật đã được phơi bày, chị Hà đã nói chuyện với chồng hỏi rõ lý do. Khi nghe vợ kể, chính anh Khải cũng chết lặng. Anh khẳng định mình chưa từng có quan hệ ngoài luồng, càng không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé. Dù vậy, để làm rõ, anh chủ động cùng vợ đến trung tâm ADN để đối chất.

Tại trung tâm, các chuyên gia vẫn khẳng định kết quả xét nghiệm cha – con là chính xác. Cuộc trao đổi căng thẳng kéo dài, cho đến khi bà Nga bất ngờ hỏi: “Gia đình anh có anh hoặc em song sinh không?”.

Câu hỏi ấy khiến anh Khải giật mình nhớ lại. Anh quả thực có một người em trai sinh đôi tên Nguyễn Văn Khang, nhưng từ nhỏ hai anh em bị chia cách do bố mẹ ly hôn. Anh Khải theo mẹ về Hà Nội, còn em trai theo bố sống ở tỉnh khác, gần như ít liên lạc.

Bà Nga phân tích cho vợ chồng anh Khải rằng rất có thể anh và người em là cặp sinh đôi cùng trứng. Với trường hợp sinh đôi cùng trứng, cấu trúc gene gần như trùng khớp, thậm chí xét nghiệm thông thường rất khó phân biệt. Nếu đứa bé là con của Khang thì kết quả xét nghiệm với Khải cũng có thể cho ra “cha – con”.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Khải về quê tìm em trai để làm rõ. Trong cuộc gặp, Khang thừa nhận đứa trẻ đúng là con ruột của mình. Anh từng đi xét nghiệm ADN và biết kết quả, nhưng do mâu thuẫn với người phụ nữ kia và không muốn cưới cô nên anh né tránh trách nhiệm.

Người phụ nữ vì phẫn uất mới mang con đến tìm Khải - người anh song sinh của anh - với hy vọng gia đình bên nội sẽ nhận cháu. Chính sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai anh em đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Cái kết bất ngờ

Dù ban đầu sốc nặng nhưng khi biết rõ sự thật, vợ chồng anh Khải chọn cách bao dung. Họ quyết định nhận nuôi đứa bé thay vì đẩy đứa trẻ vào cảnh bơ vơ.

“Khi liên hệ lại, tôi được biết gia đình anh Khải đã nhận cháu về chăm sóc. Đây là trường hợp rất hiếm, nếu không tỉnh táo thì gia đình có thể tan vỡ. May mắn, cái kết lại đầy nhân văn”, bà Nga chia sẻ.

Các chuyên gia cũng giải thích thêm: Sinh đôi cùng trứng, hay còn gọi là song sinh đồng hợp tử, là kết quả từ một hợp tử tách thành hai phôi. Do chung bộ gene nên ngoại hình, tính cách thường giống nhau, nhưng trên thực tế vẫn có những điểm khác biệt mà công nghệ cao mới nhận diện được.

Câu chuyện của gia đình anh Khải cho thấy, đôi khi sự giống nhau kỳ lạ của gene có thể khiến khoa học cũng “đánh lừa” con người. Nhưng trên hết, lòng tin và sự tỉnh táo đã cứu vãn một gia đình khỏi bờ vực tan vỡ.

Đứa trẻ hai tuổi giờ đây đã được đón nhận như thành viên mới. Dù là một khởi đầu đầy sóng gió, nhưng kết cục lại ấm áp bất ngờ.