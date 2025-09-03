3 thói quen âm thầm “giết chết” tinh binh của nam giới nhưng nhiều người thích làm mỗi ngày

Nhiều cặp vợ chồng mong con nhưng mãi chưa có tin vui, đi khám mới ngỡ ngàng nguyên nhân lại nằm ở phía người chồng khi tinh trùng ít và yếu dần theo thời gian. Các bác sĩ cảnh báo, ngoài bệnh lý, không ít thói quen sinh hoạt thường ngày cũng khiến tinh binh ngày càng suy giảm.

Vậy, đâu là 3 thói quen phổ biến nhưng lại là “thủ phạm giấu mặt” làm tinh trùng ít đi?

Ảnh minh họa: Pinterest

Ăn uống thiếu cân bằng dinh dưỡng

Tinh trùng được tạo ra từ nhiều loại dưỡng chất như axit amin, vitamin A, nhóm vitamin B, axit folic, kẽm và các nguyên tố vi lượng khác. Nếu nam giới thường xuyên ăn uống thất thường, kén chọn thực phẩm, cơ thể sẽ không đủ nguyên liệu để sản sinh tinh trùng. Hậu quả là số lượng tinh binh ngày một ít đi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản.

Thuốc lá, rượu bia

Khói thuốc lá và cồn trong rượu bia không chỉ gây hại cho phổi và gan, mà còn tác động trực tiếp tới cơ quan sinh sản nam. Dưới tác động lâu dài của chúng, nội tiết tố nam suy giảm, tế bào sinh tinh bị tổn thương, khiến tinh trùng yếu và ít dần. Với người duy trì thói quen hút thuốc, uống rượu nhiều năm, nguy cơ vô sinh càng cao.

Môi trường sống không lành mạnh

Môi trường cũng là yếu tố đáng lo ngại. Nam giới thường xuyên tiếp xúc với thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, kim loại nặng, thậm chí tia xạ… đều có nguy cơ bị giảm khả năng sinh tinh. Ngoài ra, thói quen ngồi lâu trong phòng xông hơi, tắm nước nóng thường xuyên hay mặc quần bó sát khiến tinh hoàn bị “hun nóng”, cản trở quá trình sản xuất tinh trùng.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe sinh sản, nam giới cần:

- Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường thực phẩm giàu kẽm, selen và ngũ cốc nguyên hạt.

- Hạn chế tối đa rượu bia, thuốc lá.

- Duy trì giấc ngủ đủ, tránh thức khuya, hạn chế lạm dụng điện thoại.

- Giữ vệ sinh cá nhân, mặc đồ thoáng mát, tránh ẩm ướt.

- Tập thể dục đều đặn, duy trì tinh thần thoải mái.

Các bác sĩ nhấn mạnh muốn “tinh binh” khỏe mạnh, nam giới cần sớm thay đổi thói quen xấu . Sự điều chỉnh nhỏ trong lối sống hôm nay có thể quyết định hạnh phúc gia đình ngày mai.

Nguồn: Sohu