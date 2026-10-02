Tháng Mười đã đến, dùng 4 loại "rau vàng" không chứa thuốc trừ sâu này để nấu các món ăn tươi ngon, bổ dưỡng

4 loại rau này đều là rau theo mùa, giá cả phải chăng và nhìn chung không chứa thuốc trừ sâu. Hãy chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, và bạn sẽ có một bữa ăn khác nhau mỗi ngày.

Khi tháng Mười đến, củ cải và bắp cải dần trở nên nhiều hơn trên thị trường. Nhưng thành thật mà nói, mặc dù củ cải và bắp cải rất bổ dưỡng, nhưng vẫn có một số loại rau theo mùa khác đang vào mùa trong tháng này - chúng rẻ, ngon và có một đặc điểm chung: Hầu như không có thuốc trừ sâu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 4 loại "rau vàng" theo mùa này cùng các công thức nấu món ăn để bạn thưởng thức nhiều hơn trong tháng Mười này nhé!

1. Rau cải cúc

Rau cúc có mùi thơm độc đáo, tươi mát và có tác dụng xua đuổi côn trùng, vì vậy chúng hầu như không cần thuốc trừ sâu trong quá trình nuôi trồng. Thời xưa, rau cúc là một món ăn hảo hạng trong cung đình và được biết đến với tên gọi "rau của hoàng đế".

Về mặt dinh dưỡng, rau cải cúc rất giàu carotene, vitamin C và kali, đồng thời chứa một lượng chất xơ dồi dào. Mỗi 100gr rau cải cúc chỉ chứa khoảng 20 kilocalories, có tác động tối thiểu đến lượng đường trong máu. Các thành phần tinh dầu độc đáo của loại rau này cũng có thể giúp cải thiện sự thèm ăn. Do đó, ăn rau cải cúc vào mùa thu vừa cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu lại không gây gánh nặng cho cơ thể.

Công thức gợi ý: Rau cải cúc xào tỏi

Nguyên liệu: 300g rau cải cúc, 3 hoặc 4 tép tỏi và lượng gia vị vừa đủ, một ít tinh chất cốt gà.

Cách làm món rau cải cúc xào tỏi

Bước 1: Loại bỏ phần cuống cứng của rau cải cúc, rửa sạch và cắt thành từng đoạn dài. Bóc vỏ và băm nhỏ tỏi. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, nếu thích bạn cũng có thể bào sợi nửa củ cà rốt và cho vào xào ở bước này để tăng màu sắc và hương vị cho món ăn.

Bước 2: Sau đó cho rau cải cúc vào và xào nhanh trên lửa lớn. Khi rau cải cúc mềm và chuyển màu xanh đậm, nêm muối, tinh chất cốt gà cho vừa ăn rồi dọn ra. Lưu ý, đừng nấu quá chín rau cải cúc; tắt bếp ngay khi rau mềm và chuyển màu xanh đậm là được. Nấu quá chín sẽ làm rau cải cúc bị nhũn và kết cấu sẽ kém ngon hơn.

2. Xà lách xoăn (còn gọi là rau cúc đắng)

Xà lách xoăn là loại rau thường bị bỏ qua ở chợ, nó có giá rất rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng lại khá cao. Số liệu cho thấy rau xà lách xoăn chứa lượng vitamin C gấp khoảng 2,1 lần và caroten gấp khoảng 2,3 lần so với rau bina. Nó cũng chứa các chất đắng như choline và cucurbitacin, tạo nên vị hơi đắng, nhưng thanh mát, không khó chịu. Vào những ngày khô khan, một đĩa salad rau xà lách xoăn rất ngon miệng và giúp cân bằng vị béo ngậy của thức ăn.

Gợi ý món ăn: Salad rau xà lách xoăn với đậu phộng

Nguyên liệu: 1 cây xà lách xoăn, một bát nhỏ đậu phộng, một quả ớt đỏ, hai hoặc ba tép tỏi, giấm trắng, đường, muối và ớt tùy theo khẩu vị.

Cách làm món salad rau xà lách xoăn với đậu phộng

Bước 1: Chiên đậu phộng trong dầu trước rồi để nguội. Nếu lười, bạn có thể mua đậu phộng rang sẵn, nhưng đậu phộng tự rang sẽ thơm hơn. Đây là một mẹo nhỏ để chiên đậu phộng: Làm nóng chảo với dầu ăn, cho đậu phộng vào và đảo đều trên lửa nhỏ. Khi nghe thấy tiếng nổ lách tách màu lạc chuyển hơi sậm hơn, bạn có thể vớt ra. Nhiệt lượng còn lại sẽ giúp đậu phộng tiếp tục giòn.

Bước 2: Rửa sạch rau xà lách xoăn và để ráo nước, sau đó xé thành các miếng nhỏ. Cắt ớt đỏ thành sợi mỏng (nếu không thích ăn cay bạn có thể thay bằng ớt ngọt) và băm nhỏ tỏi. Cho rau xà lách xoăn, ớt thái sợi và đậu phộng vào một tô lớn, thêm giấm, một ít đường, muối, rồi cho thêm tỏi băm nhỏ vào. Trộn đều và dùng. Đường có tác dụng trung hòa vị đắng, vì vậy đừng bỏ qua bước này. Bạn cũng có thể thêm 100g thịt heo thái sợi ướp với chút nước tương rồi xào đến khi vàng nâu rồi trộn cùng các nguyên liệu, ăn càng thêm ngon.

3. Rau bina

Rau bina được trồng và thu hoạch vào mùa thu - khi lá dày và có vị ngọt, mềm. Các chất dinh dưỡng nổi bật nhất trong rau bina là axit folic và vitamin K. Cứ 100gr rau bina tươi chứa khoảng 194 microgam axit folic và hơn 400 microgam vitamin K. Axit folic rất cần thiết cho sự hình thành tế bào và sản xuất hồng cầu, trong khi vitamin K, cùng với canxi, giúp xương chắc khỏe. Nhiều người chỉ biết rằng rau bina chứa sắt, nhưng hàm lượng axit folic và vitamin K thực sự là những điểm nổi bật của nó. Rau bina chịu được nhiệt độ thấp, và khi được trồng vào mùa thu, nó ít bị sâu bệnh hơn, do đó cần sử dụng ít thuốc trừ sâu.

Món ăn gợi ý: Canh rau bina, nấm và trứng

Nguyên liệu: Một bó rau bina, một ít nấm kim châm và nấm mộc nhĩ trắng, 2 quả trứng gà, muối vừa đủ, và vài giọt dầu mè.

Cách nấu món canh rau bina, nấm và trứng

Bước 1: Cắt bỏ gốc, rửa sạch rồi để ráo rau bina. Có một bước quan trọng không thể bỏ qua trong việc chế biến rau bina - đó là chần sơ. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn, cho rau bina vào chần đến khi rau đổi màu, sau đó vớt ra. Bước này giúp loại bỏ axit oxalic và làm cho rau bớt đắng hơn. Đánh tan trứng và để riêng.

Bước 2: Trong một chảo khác, đun nóng một ít dầu và xào 2 loại nấm ngọc châm trong vài giây. Xào nấm sẽ làm nổi bật hương vị umami của chúng. Sau đó, thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi. Nấu trong 3 phút, rồi cho rau bina đã chần vào và nêm muối. Cuối cùng, từ từ đổ trứng đã đánh tan vào nồi, khuấy nhẹ bằng đũa để trứng nở đều tự nhiên. Rưới thêm ít muối, vài giọt dầu mè trước khi dùng để tăng thêm hương vị.

4. Cần tây

Cần tây có quanh năm, nhưng cần tây mùa thu có mùi thơm nồng nhất và thân giòn nhất. Cần tây có lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 15 kcal trên 100gr, và hàm lượng nước cao, khoảng 95gr. Nó giàu chất xơ và chứa apigenin, một chất chống oxy hóa đặc biệt. Cần tây cũng là một loại rau có khả năng xua đuổi côn trùng bằng mùi hương của nó, có nghĩa là lượng thuốc trừ sâu được sử dụng trong quá trình canh tác gần như không có, khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn và đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Món ăn gợi ý: Tôm xào cần tây, mộc nhĩ và củ hoa huệ

Nguyên liệu: 2-3 cọng cần tây Mỹ, một ít mộc nhĩ khô (ngâm trước), một củ hoa huệ tươi (có thể dùng củ hoa huệ khô ngâm mềm nếu không có củ huệ tươi), nửa củ cà rốt, một bát nhỏ tôm, lượng gừng, hành lá và tỏi vừa đủ, cùng một chút muối và nước tương.

Cách làm món tôm xào cần tây, mộc nhĩ và củ hoa huệ

Bước 1: Rửa sạch tôm, bóc bỏ vỏ và đầu, rút chỉ sống lưng rồi cho vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn, một nhúm tiêu trắng và bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút. Ngâm mộc nhĩ trước rồi xé nhỏ, cắt cần tây thành từng khúc chéo, thái mỏng cà rốt, và tách rời rồi rửa sạch củ hoa huệ.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, chần nhanh cần tây và cà rốt khoảng 10 giây, sau đó vớt ra. Điều này sẽ giúp chúng dễ nấu hơn và giữ được độ giòn khi xào. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng băm, hành lá và tỏi, sau đó cho tôm vào đảo đều đến khi đổi màu, lấy khỏi chảo. Để lại một ít dầu trong chảo, cho mộc nhĩ, cà rốt và cần tây vào đảo đều, sau đó cho củ hoa huệ vào đảo đến khi chín tới. Cuối cùng, cho tôm trở lại chảo, thêm muối và một chút nước tương, đảo đều và dọn ra ăn.

Tháng Mười, các chợ rau củ thực sự rất đa dạng, vì vậy đừng chỉ tập trung vào củ cải và bắp cải. Cải cúc, rau xà lách xoăn, rau bina và cần tây đều là những loại rau theo mùa, giá cả phải chăng và nhìn chung không chứa thuốc trừ sâu. Hãy chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, và bạn sẽ có một bữa ăn khác nhau mỗi ngày. Hãy tận dụng mùa vụ của chúng và nấu chúng cho gia đình bạn thường xuyên!