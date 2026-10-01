5 loại rau được ví "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc": Chợ Việt bán la liệt còn rất rẻ

Những loại rau dưới đây chứa nhiều vitamin, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe của bạn nếu được sử dụng luân phiên mỗi ngày. Nhất là vào mùa thu.

Mùa thu tới mang theo bầu không khí se lạnh nhưng lại đi kèm tình trạng hanh khô đặc trưng, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước, bong tróc da, mệt mỏi và hệ miễn dịch suy giảm rõ rệt. Đây cũng là thời điểm các bệnh lý về đường hô hấp, ho khan, cảm mạo và rối loạn tiêu hóa bùng phát mạnh mẽ.

Thay vì tìm kiếm những loại thực phẩm đắt đỏ hay thuốc bổ đắt tiền, các gia đình hoàn toàn có thể tận dụng ngay những loại rau bình dân đang vào mùa tại các chợ Việt. Sở hữu nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào, những loại rau này được ví như "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc" giúp hỗn trợ bảo vệ sức khỏe chủ động khi thời tiết sang thu:

1. Rau bina

Không khí hanh khô của mùa thu khiến làn da dễ bị sạm xỉn và bong tróc, đồng thời tình trạng hoa mắt, chóng mặt do chênh lệch nhiệt độ cũng xảy ra phổ biến hơn. Rau bina chính là lựa chọn hàng đầu trên mâm cơm mùa thu nhờ chứa lượng chất chống oxy hóa vượt trội, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa và bảo vệ làn da từ sâu bên trong.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, hàm lượng sắt và canxi dồi dào trong rau bina giúp tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe và giảm hẳn chứng đau đầu giao mùa. Lượng vitamin C phong phú trong loại rau này còn tạo dựng hàng rào miễn dịch vững chắc chống lại các vi rút gây bệnh mùa thu.

Bạn có thể dễ dàng chế biến rau bina thành món luộc, xào tỏi hoặc nấu canh thanh mát.

2. Rau dền

Rau dền là món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt với các chủng loại đa dạng như dền đỏ, dền cơm hay dền gai. Trong tiết thu hanh hao, cơ thể rất dễ tích tụ nhiệt độc gây nóng trong và táo bón, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Rau dền với vị ngọt, tính mát chính là giải pháp thanh nhiệt và cải thiện hệ tiêu hóa tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

Được mệnh danh là "vua sắt" trong các loại rau, rau dền cung cấp nguồn tạo máu dồi dào, giúp giảm viêm và bảo vệ hệ tim mạch. Lượng chất xơ trong rau dền cao gấp 3 lần so với lúa mì, giúp thúc đẩy nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Bên cạnh đó, hợp chất tocotrienols (một dạng vitamin E) trong rau dền còn hỗ trợ loại bỏ cholesterol xấu, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường.

Một bát canh rau dền nấu tôm hoặc luộc chấm tỏi ớt không chỉ đưa cơm mà còn giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa

3. Giá đỗ

Giá đỗ là loại rau mầm rẻ tiền, dễ mua nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. Trong thời điểm giao mùa, việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn hằng ngày giúp thanh lọc cơ thể, giải độc và cân bằng quá trình trao đổi chất.

Giá đỗ rất giàu đạm, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Ăn giá đỗ thường xuyên giúp giảm căng thẳng, tăng độ mật cho xương và giữ nồng độ cholesterol ở mức ổn định để bảo vệ tim mạch. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong giá đỗ hỗ trợ làm đẹp da, bảo vệ thị lực trước nguy cơ thoái hóa điểm vàng và cải thiện sinh lý hiệu quả.

Giá đỗ có thể ăn sống, xào thịt bò hay nấu canh chua đều mang lại hương vị thanh mát tuyệt vời.

4. Lá hẹ

Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, các triệu chứng ho khan, đau họng hay viêm đường hô hấp lại bắt đầu hoành hành. Từ lâu trong y học cổ truyền, lá hẹ đã được coi là vị thuốc nam lành tính với đặc tính chống viêm và kháng khuẩn cực mạnh.

Ảnh minh họa

Thân và lá hẹ chứa dồi dào các vitamin nhóm B, vitamin K cùng các khoáng chất như sắt, đồng, canxi, niacin và thiamin. Ăn lá hẹ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm tan huyết ứ, phòng ngừa co cứng động mạch và hỗ trợ đường tiêu hóa.

Khi bị ho do nhiễm lạnh mùa thu, chỉ cần một bát canh hẹ nấu thịt thăn hoặc hẹ xào trứng nóng hổi là cơ thể sẽ nhanh chóng giải cảm, êm họng. Tuy nhiên, dân gian cũng lưu ý không nên kết hợp lá hẹ chung với thịt bò hay thịt trâu để tránh gây ngấy dính, khó tiêu.

5. Bông cải xanh

Khi thời tiết chuyển sang thu đông, nhiệt độ giảm thấp dễ khiến các khớp xương bị đau nhức, co cứng. Bông cải xanh chính là lựa chọn hàng đầu giúp bảo vệ sụn khớp được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao.

Hàm lượng sulforaphane dồi dào trong bông cải xanh có khả năng phong tỏa các enzyme gây phá hủy sụn, từ đó làm chậm và ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp giao mùa. Không dừng lại ở đó, hoạt chất này còn hỗ trợ tiêu diệt các tế bào mầm gây hại, giúp nâng cao sức đề kháng và ngăn ngừa các khối u phát triển.

Bông cải xanh luộc chấm kho quẹt hoặc xào hải sản là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng cho cả gia đình.

Ảnh minh họa

Ăn rau thế nào mới tốt cho sức khỏe? Dù các loại rau trên rất giàu dinh dưỡng, việc chế biến và sử dụng đúng cách mới giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất mà không lo tác dụng phụ nhé: - Không ăn quá nhiều một loại rau: Lặp lại liên tục một loại rau duy nhất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng và tích tụ dư chất không cần thiết. - Tận dụng tối đa phương pháp luộc, hấp: Hạn chế xào chiên quá nhiều dầu mỡ làm tăng calo xấu và giảm lượng chất chống oxy hóa trong rau. - Tuyệt đối không ăn rau đã để qua đêm: Rau chín để lâu sinh ra hàm lượng nitrit tích tụ gây nguy hại trực tiếp cho hệ tiêu hóa và lá gan. - Tránh ngâm rau quá lâu trong nước muối: Ngâm nước muối đậm đặc quá lâu khiến rau bị dập nát, mất chất dinh dưỡng và dễ ngấm ngược hóa chất. - Không chế biến rau chung với thực phẩm kỵ nhau: Cần lưu ý sự tương khắc giữa một số loại rau với hải sản hay thịt đỏ để tránh gây khó tiêu, cản trở hấp thu vi chất. - Ăn đúng liều lượng phù hợp thể trạng: Người mắc bệnh nền như dạ dày, sỏi thận hay huyết áp nên tham khảo tư vấn bác sĩ để chọn loại rau thích hợp.



