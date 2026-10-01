Hai người nguy kịch vì căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm gia tăng trong mùa mưa lũ

Cả hai bệnh nhân đều bị suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục.

Ngày 1/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa điều trị 2 bệnh nhân mắc Whitmore trong tình trạng nguy kịch.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 53 tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, suy đa tạng. Các bác sĩ phải cho người bệnh thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Đến ngày thứ 3, kết quả cấy máu xác định dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân mới cai được máy thở.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân (44 tuổi) xuất hiện sốt rét run, ho khạc đờm rồi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm trùng, suy hô hấp. Nhờ được can thiệp thở máy, lọc máu hấp phụ kịp thời và điều trị kháng sinh đặc hiệu sau khi cấy máu tìm ra vi khuẩn, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch sau 5 ngày.

Ảnh minh họa.

Whitmore (melioidosis) là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường tồn tại trong đất, bùn và nước. Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua vết thương ngoài da, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Thời tiết giao mùa, mưa lớn, ngập lụt làm tăng nguy cơ tiếp xúc với đất, bùn và nước nhiễm khuẩn.

Bệnh có biểu hiện đa dạng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Từ tổn thương ngoài da, bệnh có thể tiến triển thành viêm phổi nặng, áp xe cơ quan, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, gan, phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn tiến nặng rất cao.

Để chủ động phòng bệnh trong mùa mưa lũ, ngành Y tế khuyến cáo người dân:

-Sử dụng ủng, găng tay và quần áo bảo hộ khi làm ruộng, làm vườn hoặc dọn dẹp môi trường sau mưa lũ.

-Tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nước tù đọng, nhất là khi đang có vết thương hở hoặc trầy xước trên da.

-Rửa sạch, sát trùng và che kín các vết thương ngoài da.

-Đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt kéo dài, rét run, ho, khó thở hoặc vết thương sưng mủ lâu lành. Tuyệt đối không tự ý mua kháng sinh điều trị.

(t/h theo VTV, Sức khỏe & Đời sống)