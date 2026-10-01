Đang bấm điện thoại, người đàn ông 21 tuổi bị sét đánh tử vong

Đang cầm điện thoại ngồi trước hiên nhà giữa lúc mưa lớn kèm sấm sét, nam thanh niên ở xã Nam Thành bất ngờ bị sét đánh. Sự việc khiến những người xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Chiều 30/9, ông Đoàn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Nam Thành (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một nam thanh niên tử vong.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h16 cùng ngày, xã Nam Thành xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Lúc này, anh D.C.T (SN 2005, trú tại thôn 1, xã Nam Thành) đang cầm điện thoại và ngồi trước mái hiên nhà thì bị sét đánh trúng.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân nhanh chóng đưa anh T đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Nam Thành có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Cách phòng tránh sét đánh Sét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên việc chủ động tìm nơi an toàn, đề phòng tránh sét khi gặp trời mưa dông, nhất là trong mùa mưa bão, có thể làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe. Trước những tai nạn xảy ra từ việc bị sét đánh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã chỉ ra một số cách phòng chống sét đánh an toàn. Thấy trời có mưa dông, hãy vào nhà ngay, tránh đứng gần cửa ra vào, cửa sổ và nơi ẩm ướt. Hạn chế sử dụng điện thoại và thiết bị điện; nếu có thể, rút phích cắm các thiết bị điện trước khi dông đến. Không đứng dưới cây cao, gần cột điện, hàng rào kim loại, xe máy, xe đạp hoặc nơi trống trải khi đang ở ngoài trời. Nếu chưa thể tìm được nơi trú, hãy chọn chỗ thấp, khô ráo, ngồi xổm, ôm đầu và thu nhỏ cơ thể; không nằm xuống đất. Nếu thấy tóc dựng đứng hoặc da có cảm giác tê, hãy lập tức ngồi xổm, cúi đầu và che tai vì sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Không trú mưa dưới cây, dù cây có tán lớn; đây là một trong những vị trí nguy hiểm khi có sấm sét.

(t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)