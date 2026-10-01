Một người bị sét đánh tử vong trước hiên nhà

Một nam thanh niên ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng bị sét đánh tử vong khi đang ngồi trước hiên nhà.

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một nam thanh niên tử vong.



Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h16 cùng ngày, trên địa bàn xã Nam Thành xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Thời điểm này, anh D.C.T. (sinh năm 2005, trú ở thôn 1, xã Nam Thành) đang cầm điện thoại và ngồi trước mái hiên nhà thì bất ngờ bị sét đánh.

Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Nam Thành có mặt tại hiện trường, nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.