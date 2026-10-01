Hành trình Trung thu của Play Together VNG: Hơn 300 phần quà và những suất học bổng sẻ chia

Những gian hàng trò chơi, hoạt động tương tác và hơn 300 phần quà cùng các suất học bổng ý nghĩa từ tựa game Play Together VNG đã tạo nên một ngày hội Trung thu rộn ràng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

‏Chương trình Điều Ước Trăng Tròn 10 do Quỹ Kiến tạo Ước mơ tổ chức, với sự đồng hành của tựa game Play Together VNG đã mang niềm vui đến hơn 1.500 bệnh nhi, tiếp nối mùa trăng bằng những khoảnh khắc gần gũi và ấm áp.‏

‎ ‏Tựa game Play Together VNG đồng hành cùng Quỹ Kiến tạo Ước mơ tổ chức hoạt động Trung Thu cho hơn 1.500 bệnh nhi tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1





Ngày 19/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Các em nhỏ hào hứng tham gia từng hoạt động tương tác, chờ đến lượt nhận quà và cùng nhau tận hưởng không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm. Giữa khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1, những niềm vui giản dị ấy đã tạo nên một buổi Trung thu đáng nhớ cho hơn 1.500 bệnh nhi.‏

‏Điều Ước Trăng Tròn 10 là hoạt động thường niên do Quỹ Kiến tạo Ước mơ tổ chức, mang không khí Tết Trung thu và những món quà yêu thương đến với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Năm nay, tựa game Play Together VNG đồng hành cùng chương trình, góp thêm những phần quà và niềm vui nhỏ để mùa trăng của các em trở nên trọn vẹn hơn. Chương trình trao tặng hơn 300 phần quà cùng các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gửi gắm một lời chúc bình an, tiếp thêm tinh thần để các em vững vàng trong hành trình điều trị. ‏

‏Ngày hội nhỏ, niềm vui lớn của hơn 1.500 bệnh nhi ‏

‏Với các bạn nhỏ, Trung thu thường gắn với đèn lồng, trò chơi và cảm giác háo hức khi nhận quà. Nhưng với các bệnh nhi đang điều trị, việc tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội bên ngoài bệnh viện còn gặp nhiều hạn chế. Từ thực tế ấy, tựa game Play Together VNG lựa chọn tiếp thêm niềm vui trong ngày hội nhỏ đến gần hơn tới các em. ‏

‏Không gian chương trình được tạo nên từ những hoạt động dễ tham gia, phù hợp với bầu không khí Trung thu. Các em có thể trực tiếp ghé thăm gian hàng, thử sức với trò chơi và tương tác cùng ban tổ chức. Nhờ vậy, mỗi bệnh nhi được tự mình khám phá, lựa chọn niềm vui và lưu lại một kỷ niệm riêng.‏

‏Các gian hàng và hoạt động tương tác mang đến cho các em khoảng thời gian thư giãn trong dịp Trung thu.

‎ ‏Niềm vui đến từ những khoảnh khắc gần gũi khi các em được vui chơi và hòa mình vào không khí ngày hội.

Những tiếng reo khi hoàn thành thử thách, ánh mắt chăm chú trong từng lượt chơi hay nụ cười lúc nhận món quà yêu thích đã trở thành những hình ảnh nổi bật của chương trình. Các hoạt động đã tạo được sự kết nối trực tiếp, giúp không khí bệnh viện trong ngày hôm ấy trở nên tươi vui hơn.‏

‏Hơn 300 phần quà cùng các suất học bổng ý nghĩa từ tựa game Play Together VNG đã được chuẩn bị để gửi đến các bệnh nhi, đi kèm khoản hỗ trợ bằng tiền mặt dành cho những trường hợp cần thêm sự sẻ chia. Giá trị của hoạt động nằm trong cách mỗi phần hỗ trợ được trao đi với sự tôn trọng, hướng đến nhu cầu thiết thực và cảm xúc của các em.‏

‏Tựa game‏ ‏ ‏ ‏Play Together VNG trao các suất hỗ trợ bằng tiền mặt cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình Trung thu trọn vẹn niềm vui từ trong game tới ngoài đời thật ‏

‏Hành trình Trung thu năm nay của tựa game Play Together VNG được nối dài bằng nhiều hoạt động xoay quanh hình tượng chị Mai - NPC quen thuộc đã trở lại và đồng hành cùng cộng đồng người chơi trong mùa trăng đoàn viên. Trong đó, cuộc thi thiết kế trang phục "Mai Xinh Đón Rằm" và Fashion Show "Rằm Rộ" là một trong những điểm nhấn, nơi những ý tưởng thời trang đầy màu sắc của người chơi được đưa từ màn hình game lên sân khấu thực tế.‏

‏Sau những khoảnh khắc tỏa sáng cùng cộng đồng, câu chuyện về chị Mai tiếp tục được viết nên bằng một cách khác: mang niềm vui Trung thu đến gần hơn với những em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Từ những sáng tạo được tạo nên trong game, tinh thần sẻ chia đã bước ra đời thực, để niềm vui không chỉ hiện diện trong thế giới ảo mà còn được trao đi bằng những món quà và những khoảnh khắc ấm áp trong mùa đoàn viên.‏

‏Từ đó, câu chuyện Trung thu của tựa game Play Together VNG được nối dài từ thế giới ảo đến những niềm vui ngoài đời thực. Lấy hình ảnh vầng trăng Rằm, biểu tượng của sự sum vầy và ánh sáng luôn hiện diện cho tất cả mọi người làm điểm nối, tựa game Play Together VNG mang tinh thần sẻ chia của mùa trăng đến với các bệnh nhi. Hơn 300 phần quà cùng các suất học bổng đã được trao gửi, để những niềm vui được tạo nên từ cộng đồng không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục hay khoảnh khắc trên sân khấu, mà tiếp tục tỏa sáng theo một cách khác: trở thành món quà dành cho những em nhỏ đang cần thêm một chút niềm vui trong mùa Trung thu.‏

‏Từ Fashion Show "Rằm Rộ" đến hoạt động cộng đồng, hành trình Trung thu của chị Mai được tiếp nối bằng tinh thần sẻ chia.

Từ ánh đèn của Fashion Show "Rằm Rộ" đến những gian hàng nhỏ tại bệnh viện, tựa game Play Together VNG đã tạo nên một mạch kể liền lạc cho hành trình Trung thu: bắt đầu từ việc khuyến khích cộng đồng thể hiện tài năng và được tiếp nối bằng những giá trị tích cực ngoài đời thật. Khi niềm vui được sẻ chia, ánh sáng mùa trăng cũng được lan tỏa theo một cách gần gũi và ý nghĩa hơn.‏

