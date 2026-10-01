Vì sao người châu Âu rất thích ăn bánh mì nhưng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường lại cực thấp?

Vì sao lại như vậy?

Ông Trần 61 tuổi (Trung Quốc) đi khám sức khỏe thấy lượng đường huyết lúc đói tăng cao trong gần 2 năm. Ông rất thích ăn bánh bao trắng và có thể dễ dàng ăn 2 cái trong một bữa, kèm theo dưa chua.

Gần đây, một lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo cho thấy mức hemoglobin glycated của ông lại tăng lên. Ngồi trong phòng khám với kết quả xét nghiệm, ông không khỏi thắc mắc. Tại sao lượng đường huyết lại thấp ở người châu Âu, những người ăn bánh mì mỗi ngày? Nhiều người có lượng đường huyết cao muốn hiểu điều này.

Người châu Âu hiếm khi ăn bánh mì một mình

Khi ăn các thực phẩm chính, họ thường ăn kèm với trứng, phô mai, rau trộn dầu ô liu hoặc một lượng nhỏ thịt nạc. Protein và chất béo lành mạnh làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, trì hoãn sự hấp thụ carbohydrate.

Một số người trung niên và người cao tuổi ở châu Á lại thường xuyên ăn một bát cháo trắng với bánh bao hấp cho bữa sáng. Bữa ăn này gần như hoàn toàn bao gồm carbohydrate tinh chế, thiếu protein và rau, khiến lượng đường trong máu sau bữa ăn dễ tăng đột biến.

Người châu Âu ăn rau trước rồi mới ăn bánh mì

Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ này trong thứ tự ăn uống lại có tác động thực sự đến lượng đường trong máu. Ăn rau và thực phẩm giàu protein trước, với một lớp thức ăn nền trong dạ dày, cho phép tiêu thụ các thực phẩm chính.

Carbohydrate được bao phủ bởi các thực phẩm khác, làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Người châu Âu có xu hướng ăn lâu hơn, nhai chậm và kỹ. Nhiều người ăn các thực phẩm chính nhanh chóng, làm chậm quá trình tiếp nhận tín hiệu no của não, dẫn đến việc ăn quá nhiều mà không hề hay biết.

Người châu Âu chú ý hoạt động thể chất hàng ngày

Hoạt động thể chất hàng ngày cũng rất quan trọng. Ở nhiều thành phố châu Âu, đi bộ và đạp xe là phương tiện giao thông chính, chứ không phải là tập thể dục chuyên biệt. Mọi người thường ưu tiên đi bộ khi đi mua sắm hoặc làm việc vặt, duy trì mức độ hoạt động hàng ngày tốt. Nhiều người phụ thuộc vào ô tô và thang máy, dẫn đến số bước đi trong ngày ít hơn.

Cơ xương là mô chính sử dụng glucose trong máu. Hoạt động liên tục giúp cơ bắp sử dụng đường huyết, giảm gánh nặng cho insulin. Một bệnh nhân tiểu đường được theo dõi trong thời gian dài đã đi bộ đều đặn 40 phút sau bữa tối, duy trì mức đường huyết ổn định. Ngay cả việc đi bộ nhẹ nhàng, liên tục cũng mang lại lợi ích đáng kể mà không cần tập luyện cường độ cao.

Giá trị của các hoạt động ngắn sau bữa ăn đặc biệt rõ rệt. Ngồi hoặc nằm ngay sau khi ăn, trong giai đoạn đường huyết tăng cao nhất, nếu không có đủ hoạt động cơ bắp, sẽ khiến glucose tích tụ trong máu. Đi bộ chậm rãi nửa giờ sau bữa ăn, thậm chí chỉ đi lại quanh nhà, tốt hơn là ngồi lâu. Không cần thiết phải theo đuổi các hoạt động cường độ cao như chạy đường dài; điều quan trọng là tránh ngồi lâu sau bữa ăn.

Người dân ở châu Âu coi trọng kỳ nghỉ và chủ động điều chỉnh lối sống

Chất lượng giấc ngủ và căng thẳng tinh thần cũng ảnh hưởng đến mức đường huyết. Người dân ở châu Âu coi trọng kỳ nghỉ và chủ động điều chỉnh lối sống của họ. Nhiều người cao tuổi đã nghỉ hưu cần giúp đỡ chăm sóc thế hệ trẻ hơn, dẫn đến nhiều việc nhà và chất lượng giấc ngủ ban đêm kém. Thiếu ngủ mãn tính làm tăng tiết hormone liên quan đến đường huyết, làm giảm hiệu quả của insulin.

Các quan sát theo dõi lâm sàng cho thấy tỷ lệ cao những người kiểm soát đường huyết không ổn định thường ngủ không sâu giấc và lo lắng quá mức. Duy trì tâm trạng ổn định và đảm bảo ngủ đủ giấc vào ban đêm có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm những biến động không cần thiết.

Các nghiên cứu theo dõi dài hạn liên quan đã theo dõi hàng trăm nghìn người tham gia trong nhiều năm. Kết quả cho thấy những người tiêu thụ 50 gram bánh mì nguyên cám mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn khoảng 27% so với những người hiếm khi ăn ngũ cốc nguyên cám. Những người có lượng ngũ cốc nguyên cám tiêu thụ cao nhất có nguy cơ giảm khoảng 30%.

Những dữ liệu nghiên cứu này thể hiện rõ sự khác biệt trong việc quản lý bệnh mãn tính hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ăn bánh mì nguyên cám sẽ hoàn toàn loại bỏ các vấn đề về đường huyết. Sức khỏe là kết quả của một lối sống toàn diện, và chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất không thể đảm bảo kiểm soát đường huyết.

Điều chúng ta nên ghi nhớ là...

Chúng ta không cần phải sao chép hoàn toàn thói quen ăn uống của nước ngoài. Kết hợp ba điểm chính này vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Bệnh tiểu đường không xuất hiện trực tiếp từ một bữa ăn duy nhất, cũng không thể được ngăn ngừa hoàn toàn bằng một loại thực phẩm duy nhất. Nó là kết quả của nhiều năm tích lũy thói quen sinh hoạt.

Về mặt lâm sàng, người cao tuổi kiểm soát đường huyết tốt không dựa vào bất kỳ "thực phẩm thần kỳ" nào để ổn định mức đường huyết. Tất cả họ đều kiên nhẫn quản lý những việc nhỏ hàng ngày và dần dần điều chỉnh các chi tiết trong cuộc sống của mình.

Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn với lượng đường trong máu cao, hãy thử bắt đầu bữa ăn tiếp theo bằng một vài miếng rau trước khi ăn món chính. Những thay đổi nhỏ, nhất quán theo thời gian sẽ dẫn đến những cải thiện đáng kể về sức khỏe của bạn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)