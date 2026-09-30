Tưởng nhịn ăn giúp phòng bệnh, người phụ nữ 30 tuổi "tá hỏa" khi nước tiểu đầy bọt, mắc bệnh tiểu đường

Cho rằng chỉ có ăn uống quá nhiều đồ ngọt như bánh kem hay trà sữa mới mắc bệnh tiểu đường, người phụ nữ này thẫn thờ ngồi ngoài hành lang bệnh viện khi nhận kết quả chẩn đoán cuối cùng.

Chen Rongjian, Giám đốc điều hành Trung tâm Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu thuộc Bệnh viện Đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, rất nhiều người trẻ đang hiểu lầm về chế độ ăn uống lành mạnh. Cũng có không ít người cho rằng phải ăn nhiều đường, ăn quá no, béo phì mới có thể mắc bệnh tiểu đường. Trong khi đó, nhịn ăn và nhiều thói quen ăn uống sai cách khác cũng có thể dẫn tới căn bệnh này.

Một bệnh nhân nữ 30 tuổi, tên Tiểu Yến (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) được ông điều trị cũng mắc phải sai lầm tương tự. Ông kể lại, trước đó Tiểu Yến đến thăm khám sức khỏe định kỳ thì được cảnh báo chỉ số đường huyết cao hơn mức bình thường. Có thể nói là đã chạm mốc tiền tiểu đường nhưng chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi sao cho lành mạnh là có thể cải thiện triệt để.

Nước tiểu nhiều bọt cũng là một dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một tháng rưỡi sau đó cô bất ngờ phát hiện nước tiểu của mình có rất nhiều bọt. Đồng nghiệp cũng nói rằng Tiểu Yến dạo gần đây đi tiểu nhiều hơn bất thường và khuyên cô nên đi khám. Thật không ngờ, kết quả chẩn đoán thật sự chỉ ra cô mắc bệnh tiểu đường. Chỉ số đường huyết tăng cao chóng mặt so với lần khám trước đó, nồng độ glycat hóa huyết sắc tố cao tới 7,8%. Cô bàng hoàng tới mức ngồi bệt xuống sàn rồi òa khóc ngay trước mặt các y bác sĩ.

Mắc tiểu đường vì 2 kiểu ăn uống tưởng là lành mạnh

Sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Yến nói rằng cô muốn kiểm tra lại. Bởi vì cô không hiểu tại sao mình mắc bệnh tiểu đường trong khi đã cố gắng ăn uống rất lành mạnh. Lúc này, bác sĩ Chen Rongjian yêu cầu cô chia sẻ chi tiết hơn về chế độ ăn của mình để tìm ra nguyên nhân.

Tiểu Yến kể, sau khi đi khám sức khỏe và biết rằng chỉ số đường huyết của mình cao hơn bình thường, cô tự tìm hiểu trên mạng sau đó lên một thực đơn ăn kiêng cho riêng mình. Trong đó, tập trung vào việc ăn ít dầu mỡ, giảm muối, ăn nhiều trái cây và giảm cân - đều là những yếu tố giúp phòng bệnh tiểu đường.

Nhưng có một vài điểm đặc biệt trong chế độ ăn kiêng Tiểu Yến cho là lành mạnh lại rất sai lầm. Một là cô thường xuyên nhịn ăn, nhất là nhịn bữa sáng. Trong khi đó, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đây là thói quen xấu cho sức khỏe, nhất là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nhịn ăn kéo dài, nhất là nhịn ăn sáng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chen Rongjian lấy dẫn chứng nổi bật về vấn đề này là nghiên cứu năm 2019 của Trung tâm Tiểu đường của Đức (Düsseldorf, Đức). Nghiên cứu cho thấy rằng bỏ bữa sáng dù chỉ 1 ngày một tuần cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên 6%. Điều đáng kinh ngạc là bỏ bữa sáng 4 - 5 ngày một tuần sẽ làm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng vọt lên con số gây sốc 55%. Theo Bác sĩ Chen Rongjian, duy trì thói quen nhịn đói theo thời gian dù là bữa sáng hay các bữa khác trong ngày sẽ khiến quá trình tiết insulin của cơ thể bị gián đoạn, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Điều đặc biệt thứ hai trong chế độ ăn của Tiểu Yến là cô ăn nhiều trái cây nhưng do khẩu vị hảo ngọt nên toàn chọn các loại quả có chỉ số đường huyết cao. Hơn nữa, muốn giảm cân nên cô cũng uống nước ép trái cây gần như 3 bữa mỗi ngày. Để tiết kiệm thời gian, cô cũng thường mua nước ép trái cây bán sẵn.

Trong khi đó, nước ép trái cây nhiều đường hơn rất nhiều so với ăn trái cây tươi. Nghiên cứu của Mỹ trên “Lancet Diabetes & Endocrinology” chỉ ra rằng nước ép trái cây nguyên chất rất nhiều đường, ví dụ như nước ép táo nguyên chất 100% có lượng đường gần bằng với nước ngọt có ga.

Bởi vì trong quá trình ép trái cây, toàn bộ chất xơ đã bị loại bỏ, chất dinh dưỡng và vitamin giảm đi khiến loại thức uống bạn nhận được ngoài nước thì gần như toàn là đường. Chưa kể, khi làm nước ép, bạn sẽ phải sử dụng nhiều trái cây hơn so với ăn tươi, khiến tổng lượng nạp vào cơ thể càng tăng cao. Người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 30g đường/ngày, tương đương với không quá 150ml nước ép trái cây mỗi ngày nhưng lượng uống của Tiểu Yến cao hơn nhiều.

So với trái cây tươi, nước ép trái cây nhiều đường hơn và không nên uống quá nhiều (Ảnh minh họa)

Chưa kể, loại đường trong nước ép trái cây gây hại cho sức khỏe nếu hấp thụ nhiều. Bác sĩ Chen Rongjian giải thích, không giống như trái cây nguyên trái, đường fructose trong nước trái cây là một loại “đường tự do”. Ngoài tăng nguy cơ tiểu đường, còn có thể ảnh hưởng tới mỡ máu, gan và gây béo phì nhanh hơn.

Khi nhận ra sai lầm của mình, Tiểu Yến hối hận vô cùng. Cô cũng hy vọng chia sẻ câu chuyện của mình tới càng nhiều người càng tốt để thay đổi quan niệm ăn uống sai lầm, phòng bệnh tiểu đường từ sớm. Hiện tại, sau 3 tháng điều trị, chỉ số đường huyết của cô cũng được cải thiện rất nhiều và ổn định, không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống hàng ngày.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ