"Siêu thực phẩm" tự nhiên giúp ổn định huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch

Không chỉ là loại trái cây giải khát quen thuộc, quả lựu còn được các chuyên gia đánh giá là một "siêu thực phẩm" nhờ nguồn chất chống oxy hóa và kali dồi dào.

Quả lựu với những hạt đỏ lấp lánh như ngọc, sắc màu bắt mắt cùng vị chua ngọt đặc trưng từ lâu đã là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng.

Những năm gần đây, loại quả quen thuộc này ngày càng xuất hiện phổ biến trong các chế độ ăn uống lành mạnh và được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào cùng các hợp chất đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch và huyết áp.

Không chỉ là loại trái cây giải khát quen thuộc, quả lựu còn được các chuyên gia đánh giá là một "siêu thực phẩm" nhờ nguồn chất chống oxy hóa và kali dồi dào. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Người đưa tin dẫn thông tin từ tờ US Today cho hay, một chuyên gia dinh dưỡng đăng ký hành nghề tại bang Nam Carolina (Mỹ) và là tác giả cuốn sách "Mostly Plant-Based", cho biết lựu đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng khi được coi là một "siêu thực phẩm chức năng". Đáng chú ý, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng nước ép lựu sở hữu khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả rượu vang đỏ và trà xanh.

Nhờ nguồn chất chống oxy hóa phong phú, lựu giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do, qua đó hỗ trợ duy trì độ đàn hồi tự nhiên. Khi hệ thống mạch máu khỏe mạnh, quá trình tuần hoàn máu sẽ diễn ra thuận lợi, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp.

Bên cạnh đó, một lý do khác khiến lựu trở thành thực phẩm lý tưởng cho người có nguy cơ tăng huyết áp là hàm lượng kali tương đối cao. Trong cơ thể, kali là khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng natri. Thông thường, một chế độ ăn chứa quá nhiều muối sẽ khiến cơ thể giữ nước và đẩy huyết áp lên cao.

Do đó, việc tăng cường các thực phẩm giàu kali như lựu sẽ giúp điều hòa cân bằng điện giải, làm giảm thiểu những tác động tiêu cực của natri đối với huyết áp.

Hơn thế nữa, các hoạt chất tự nhiên có trong loại quả này còn có khả năng cải thiện chức năng nội mô mạch máu, tức lớp tế bào lót bên trong thành mạch. Một lớp nội mô khỏe mạnh sẽ giúp mạch máu co giãn linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho máu lưu thông hiệu quả, từ đó duy trì huyết áp ở mức an toàn và ổn định.

Nhờ nguồn chất chống oxy hóa phong phú, lựu giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do, qua đó hỗ trợ duy trì độ đàn hồi tự nhiên. Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống

Đánh giá về tác động tổng thể đối với hệ tim mạch, vị chuyên gia khẳng định các bằng chứng khoa học hiện nay đều cho thấy lựu có thể góp phần bảo vệ tim mạch thông qua cơ chế giảm căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ tối đa chức năng của hệ thống mạch máu.

Để tận dụng trọn vẹn những lợi ích tuyệt vời này, bạn có thể linh hoạt bổ sung lựu vào thực đơn hàng ngày dưới nhiều hình thức như ăn hạt trực tiếp, làm salad trái cây hoặc ép lấy nước uống. Tuy nhiên, người tiêu dùng luôn được khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng lựu tươi nguyên chất thay vì các loại nước lựu đóng chai chứa nhiều đường bổ sung.

Việc tiêu thụ lượng đường cao từ các sản phẩm công nghiệp này không những triệt tiêu lợi ích tự nhiên của quả lựu mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và vấn đề kiểm soát cân nặng.