Đà Nẵng: Số ca sốt xuất huyết tăng gần 10 lần, bệnh viện kê thêm giường ở hành lang

"Trong đó có hơn 10 ca nặng, như xuất huyết nặng, suy tạng nặng, có ca vừa xuất huyết vừa suy tạng nặng. Một số trường hợp chủ quan khi bị sốt, cứ nghĩ cảm sốt thông thường không chịu đi khám. Đến khi có biểu hiện xuất huyết mới chịu vào viện", bác sĩ thông tin thêm.