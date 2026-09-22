Hà Nội có 27 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, giảm 10 ca so với tuần trước. Thành phố hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 11-18/9, toàn thành phố ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã, giảm 10 trường hợp so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 3.206 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. Số mắc giảm 1.670 trường hợp so với số mắc trung bình giai đoạn 2021-2025.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Từ đầu năm đến nay có 138 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần Hà Nội ghi nhận 139 trường hợp tại 74 phường, xã, giảm 66 trường hợp so với tuần trước. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tản phát, chưa ghi nhận ổ dịch mới trong tuần.

Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận 5.288 trường hợp tay chân miệng, chưa có ca tử vong và 87 ổ dịch, trong đó 4 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong tháng 9-10 theo chu kỳ hằng năm.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 2 ca sởi, 1 ca ho gà, 1 ca liên cầu lợn, 1 ca viêm não Nhật Bản, 1 ca não mô cầu và 13 ca COVID-19. Từ đầu năm, thành phố ghi nhận 396 ca sởi, 108 ca ho gà, 4 ca liên cầu lợn, 3 ca viêm não Nhật Bản, 2 ca não mô cầu và 1.648 ca COVID-19; chưa ghi nhận tử vong do các bệnh trên.

CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, giám sát phòng chống tay chân miệng tại trường mầm non và hỗ trợ vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các phường, xã.

Ngành Y tế yêu cầu các trạm y tế tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng, kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan.

Để phòng sốt xuất huyết, người dân cần loại bỏ vật dụng chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước ở các dụng cụ nhỏ và phối hợp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị, không tự điều trị tại nhà.

Để phòng tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi.