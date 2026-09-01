Lời khuyên cho tất cả người dân đang uống nước đóng bình

Những ai đang uống nước đóng bình, sử dụng nước đóng bình nói chung hãy chú ý!

Theo Công an TP Hà Nội thông tin gần đây, nước đóng bình hiện nay mang lại nhiều tiện lợi, đặc biệt tại gia đình, trường học, cơ quan, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh. Nước được đóng sẵn trong các bình có dung tích lớn 19-20 lít nên có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu sử dụng của nhiều người; người dùng không phải mất công đun nước, lọc nước và có thể sử dụng uống trực tiếp hằng ngày. Mặc dù vậy, sự tiện lợi không đi đôi với sự an toàn nếu quy trình sản xuất không được kiểm soát chặt chẽ. Dưới đây là những điều bạn cần ghi nhớ khi uống nước đóng bình:

(Ảnh minh họa: Internet)

1. Nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây hại sức khỏe người dân

Cụ thể, Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo, nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặt ra nhiều nguy cơ hiện hữu cho sức khỏe người tiêu dùng nói chung và học sinh nói riêng như: Vi khuẩn, vi rút và các chất ô nhiễm có thể gây ra ngộ độc, tiêu chảy và các bệnh về đường tiêu hóa, gây suy dinh dưỡng...

2. Trẻ em nhỏ tuổi, bệnh nhân có bệnh nền, sức đề kháng yếu cần đặc biệt chú ý khi uống nước đóng bình

Đối với trẻ em nhỏ tuổi, bệnh nhân có bệnh nền, sức đề kháng yếu, khi sử dụng nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm trùng đường ruột và nhiều bệnh lý khác liên quan đến đường tiêu hóa... Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân học sinh mà còn làm mất niềm tin của phụ huynh vào môi trường giáo dục và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh.

3. Chất liệu vỏ bình rất đáng lưu tâm

Chia sẻ trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, hầu hết các loại vỏ bình từ những cơ sở sản xuất nước uống kém chất lượng đều được làm từ chất liệu nhựa rẻ tiền mà không hề được công bố rõ ràng, và đặc biệt hơn đây còn là nhựa tái chế dù là nhựa tái chế loại nào thì khi sử dụng để đóng lại nước cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Đó là chưa kể thời gian để nước lâu trong bình mới sử dụng đến, khiến nhựa thôi nhiễm vào nước gây hại cho đường tiêu hóa, tích lũy nhiều độc tố vào trong cơ thể.

"Những loại bình nhựa này được sản xuất nhan nhản khắp nơi nên rất có khả năng sản xuất từ loại nhựa không đảm bảo. Nếu sản xuất từ loại nhựa phế liệu thì càng nguy hiểm vì những loại nhựa này về nguyên tắc là không được sử dụng".

"Tuy nhiên, nếu sử dụng nhựa tái chế để đựng nước uống thì đừng quên rằng chất độc từ vỏ bình – chính là nhựa tái chế có khả năng thôi nhiễm ra nước uống. Điều này rất nguy hiểm, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng tùy thuộc vào mức độ uống nhiều hay ít, lâu hay chóng loại nước đóng bình này", PGS.TS Thịnh cho hay.

"Trong vệ sinh an toàn thực phẩm, những loại nhựa đều là polyme, được tạo từ mắt xích monome. Nếu nhựa được sản xuất, tái chế không đảm bảo sẽ khiến mắt xích monome tan vào trong nước. Khi uống vào sẽ tích tụ trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe", chuyên gia lý giải.

(Ảnh minh họa: Internet)

4. Đừng ham những loại nước đóng bình giá rẻ bất ngờ

Chia sẻ trên VTC News, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, những sản phẩm nước uống đạt chuẩn không thể có giá quá rẻ bởi chi phí sản xuất cao, bao gồm quy trình xử lý, kiểm nghiệm và đóng gói khép kín. Do đó, người tiêu dùng nên cảnh giác với các sản phẩm giá rẻ bất thường, đặc biệt là loại đóng bình 20 lít không rõ nguồn gốc.

5. Nhận biết nước đóng bình an toàn bằng mắt thường

Trước tình trạng nước đóng bình giả tràn lan, ông Thịnh chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết:

Nhãn mác: Sản phẩm chính hãng thường được dán bằng công nghệ nhiệt, dễ bóc, không để lại keo. Ngược lại, nước giả thường dùng keo dán, bóc ra sẽ thấy chất dính.

Thông tin nhãn hiệu: Sản phẩm hợp pháp sẽ ghi rõ nguồn gốc, khu vực khai thác nước. Những loại nhãn mờ nhạt, thiếu thông tin minh bạch nên được tránh xa.

Mùi vị: Nước tinh khiết thật có vị nhạt, không mùi. Nước giả có thể hơi ngọt, tanh hoặc có mùi lạ do chưa được xử lý hết sắt, mangan.

Chất lượng in ấn: Nước sạch thường có nhãn in sắc nét, độ đậm vừa phải. Nước giả dễ bị nhòe, chữ phai màu, vỏ bình mỏng và dễ móp méo.

Kiểm tra vỏ bình: Không dùng các bình bị móp, bẩn, trầy xước hoặc có dấu hiệu tái sử dụng nhiều lần.

Kiểm tra màu nước: Không nên dùng nếu nước bên trong có màu lạ, vẩn đục hoặc có mùi bất thường.

Kết lại, chuyên gia nhấn mạnh: Chỉ nên lựa chọn nước uống từ các thương hiệu uy tín, được kiểm định và có địa chỉ sản xuất minh bạch. Đây là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình và phòng tránh các rủi ro sức khỏe không đáng có.