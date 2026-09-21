Không phải lavender, đưa chậu cây này vào phòng ngủ hóa ra lại thư giãn đến bất ngờ: Bí quyết trước giờ ngủ của một nữ MC

Nữ MC cho biết, mùi hương này giúp cô cảm thấy thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Không phải tinh dầu lavender hay những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ đắt tiền, nữ MC Lam Tâm Mi (Đài Loan, trung Quốc) lại chia sẻ một mẹo rất đơn giản: đưa chậu húng quế vào phòng ngủ và xịt một chút nước lên lá trước khi đi ngủ.

Nếu thường xuyên mất ngủ, có lẽ bạn từng thử đủ cách để tìm một giấc ngủ ngon: hạn chế điện thoại, uống trà thảo mộc, nghe nhạc thư giãn hay sử dụng tinh dầu. Thế nhưng một mẹo tưởng như rất quen thuộc từ căn bếp lại bất ngờ được chú ý.

Trong chương trình Women I’m the Biggest , nữ MC Lam Tâm Mi từng chia sẻ cách cô thư giãn trước khi ngủ bằng một chậu húng quế.

Theo chia sẻ của cô, những ngày ngủ không ngon, cô sẽ đưa chậu húng quế vốn được trồng ngoài ban công vào phòng ngủ, đặt gần giường. Trước khi đi ngủ, cô dùng tay hoặc bình xịt phun một chút nước lên lá. Khi tiếp xúc với nước, cây tỏa ra mùi thơm đặc trưng.

Lam Tâm Mi cho biết mùi hương này giúp cô cảm thấy thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận mùi húng quế khá đặc biệt và không phải ai cũng dễ chịu ngay từ lần đầu.

Vì sao húng quế lại được cho là có thể giúp thư giãn?

Húng quế ( Ocimum basilicum ) chứa nhiều hợp chất tạo mùi, trong đó có linalool, eugenol và các hợp chất dễ bay hơi khác.

Đáng chú ý, linalool cũng xuất hiện trong một số loại thực vật và tinh dầu thường được nghiên cứu về khả năng tạo cảm giác thư giãn. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy linalool có tác động liên quan đến hệ GABA - một hệ dẫn truyền thần kinh có vai trò trong quá trình ức chế và thư giãn của não. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng hiện nay vẫn đến từ nghiên cứu trên động vật hoặc trong phòng thí nghiệm, chưa thể suy ra rằng việc ngửi mùi húng quế sẽ có tác dụng gây ngủ tương tự ở người.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về liệu pháp mùi hương (aromatherapy) nói chung cho thấy việc sử dụng mùi hương có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một số người. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu không hoàn toàn đồng nhất và còn phụ thuộc vào loại tinh dầu, cách sử dụng, thời gian can thiệp cũng như từng đối tượng.

Nói cách khác, điều có cơ sở hơn ở đây là mùi hương dễ chịu có thể trở thành một tín hiệu thư giãn trước giờ ngủ, chứ chưa có đủ bằng chứng để khẳng định húng quế là một “thần dược trị mất ngủ”.

Có thể thử mẹo húng quế trước khi ngủ như thế nào?

Nếu yêu thích mùi húng quế, bạn có thể xem đây như một nghi thức thư giãn trước giờ ngủ.

Một cách đơn giản là:

Đặt một chậu húng quế nhỏ ở nơi thông thoáng trong phòng.

Trước khi ngủ, có thể phun một lượng nước nhỏ lên lá để tạo mùi thơm tự nhiên.

Không cần xịt quá nhiều nước hoặc để đất trong chậu quá ẩm vì môi trường ẩm kéo dài có thể tạo điều kiện cho nấm mốc.

Nếu mùi hương khiến bạn khó chịu, đau đầu hoặc kích ứng đường hô hấp, nên dừng sử dụng. Không nên đặt cây quá sát mặt hoặc ngay cạnh gối.

Quan trọng hơn, đừng kỳ vọng mẹo này có thể khiến mình “ngủ ngay lập tức”. Tác dụng thư giãn của mùi hương phụ thuộc khá nhiều vào sở thích và phản ứng của từng người.

Một số nghiên cứu về húng quế cũng cho kết quả đáng chú ý

Húng quế không hoàn toàn xa lạ trong các nghiên cứu liên quan đến giấc ngủ.

Một thử nghiệm lâm sàng trên 60 phụ nữ mãn kinh từng đánh giá tác động của viên nang chiết xuất lá húng quế đối với chất lượng giấc ngủ và mức độ mất ngủ. Kết quả cho thấy nhóm sử dụng chiết xuất có sự cải thiện các chỉ số này so với nhóm giả dược. Tuy nhiên, đây là chiết xuất húng quế dạng viên uống, không phải việc đặt một chậu cây trong phòng và ngửi mùi lá. Vì vậy, không thể dùng kết quả này để khẳng định mẹo của nữ MC có tác dụng tương tự.

Một nghiên cứu khác trên phụ nữ sau sinh lại không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng giấc ngủ giữa nhóm sử dụng bột lá húng quế và nhóm đối chứng. Điều này cho thấy bằng chứng về tác động của húng quế đối với giấc ngủ vẫn còn hạn chế và chưa thống nhất.

Mất ngủ kéo dài, đừng chỉ trông chờ vào mùi hương

Một chậu húng quế thơm bên cửa sổ có thể trở thành một phần thú vị trong routine trước giờ ngủ, đặc biệt nếu mùi hương này khiến bạn cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên khó đi vào giấc ngủ, tỉnh giấc nhiều lần hoặc tình trạng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt ban ngày, điều quan trọng vẫn là tìm nguyên nhân thay vì chỉ tìm một “mẹo ngủ ngon”.

Duy trì giờ ngủ và thức ổn định, hạn chế caffeine vào chiều tối, giảm ánh sáng và việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ, đồng thời tạo không gian ngủ yên tĩnh, mát mẻ là những thói quen có thể hỗ trợ giấc ngủ.

Các nghiên cứu tổng hợp về liệu pháp mùi hương cho thấy phương pháp này có tiềm năng hỗ trợ chất lượng giấc ngủ, nhưng vẫn cần thận trọng khi diễn giải hiệu quả và không nên xem đây là phương pháp điều trị thay thế cho mất ngủ kéo dài.

Vì vậy, nếu bạn thích mùi húng quế, hoàn toàn có thể thử mẹo nhỏ này như một cách tạo cảm giác thư giãn trước khi lên giường. Còn nếu mất ngủ kéo dài, cơ thể vẫn cần một lời giải thích rõ ràng hơn là chỉ một mùi hương dễ chịu.