Lời khuyên đến tất cả các gia đình sử dụng giấy bạc trong nhà bếp

Mặc dù có nhiều cách tuyệt vời để sử dụng giấy bạc trong nhà bếp, nhưng nó cũng có thể gây ra những vấn đề rắc rối, thậm chí có thể gây rủi ro về an toàn thực phẩm.

Giấy bạc là vật dụng nhà bếp đa năng với vô số công dụng. Nó có thể được gấp thành hình thiên nga để trang trí hoặc dùng để bảo quản thức ăn thừa tại nhà hàng. Nó giúp bảo vệ các loại rau củ mềm khỏi bị cháy sém khi nướng trên vỉ hoặc lửa trại, đồng thời giúp việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn nhiều khi nướng món ăn trên khay.

Mặc dù có nhiều cách tuyệt vời để sử dụng giấy bạc trong nhà bếp, nhưng nó cũng có thể gây ra những vấn đề rắc rối, đặc biệt là khi sự lưu thông không khí đóng vai trò quan trọng, thậm chí có thể gây rủi ro về an toàn thực phẩm nếu sử dụng sai cách. Ví dụ, bạn không nên dùng giấy bạc với các loại thực phẩm có tính axit. Nó có thể dễ dàng bắt lửa nếu cho vào lò vi sóng. Hãy đọc tiếp để biết cách phòng tránh những sự cố này.

1. Tránh dùng giấy bạc với thực phẩm có tính axit

"Giấy bạc là một trong những vật dụng phổ biến nhất trong các căn bếp tại Mỹ. Nó tiện lợi, đa năng và dễ dàng sử dụng khi nấu nướng, làm bánh hoặc bảo quản thức ăn thừa," Tiến sĩ Darin Detwiler, Phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Chuyên nghiệp thuộc Đại học Northeastern, đồng thời là chuyên gia giáo dục và người ủng hộ an toàn thực phẩm, cho biết. "Tuy nhiên, có những trường hợp nhất định mà việc sử dụng giấy bạc thực sự có thể gây rủi ro cho sức khỏe và an toàn thực phẩm của bạn".

Các loại thực phẩm có tính axit, như cà chua, giấm hoặc trái cây họ cam quýt, có thể làm ăn mòn hoặc biến đổi màu sắc của nhôm. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang ướp ức gà với nước cốt chanh và dầu ăn, hãy sử dụng hộp đựng bằng thủy tinh hoặc gốm sứ thay vì giấy bạc. Theo Tiến sĩ Detwiler, các thành phần có tính axit có thể kích hoạt phản ứng hóa học không chỉ tạo ra vị kim loại mà còn giải phóng nhôm vào thức ăn. Khả năng xảy ra phản ứng này là khá cao, và các rủi ro sức khỏe có thể bao gồm kích ứng dạ dày hoặc các vấn đề về thần kinh lâu dài.

2. Không dùng giấy bạc để bảo quản thức ăn thừa trong thời gian dài

Mặc dù việc gói thức ăn thừa đã nguội (chẳng hạn như bắp luộc) bằng giấy bạc thường an toàn, nhưng bạn không nên dùng nó để bảo quản lâu dài. "Giấy bạc không kín khí", Tiến sĩ Detwiler nói. "Việc gói thức ăn thừa bằng giấy bạc tạo điều kiện cho không khí và vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ thực phẩm bị hỏng và gây ngộ độc thực phẩm". Tất nhiên, nếu thực phẩm có tính axit, bạn cũng đối mặt với nguy cơ nhôm ngấm vào thức ăn theo thời gian. Thay vào đó, hãy sử dụng hộp thủy tinh hoặc gốm sứ kín khí để bảo quản thực phẩm lâu hơn.

3. Tránh dùng giấy bạc khi nướng bánh

Nhôm dẫn nhiệt tốt, vì vậy nếu bạn lót khay nướng bằng giấy bạc để làm bánh quy hoặc các loại bánh nướng khác, phần đáy bánh có thể bị sẫm màu hoặc thậm chí bị cháy. Nếu dùng loại giấy bạc thông thường, nó có thể dễ rách và gây dính bánh. Nếu món nướng có tính axit (chẳng hạn như bánh quy vị chanh), chúng có thể bị nhiễm vị kim loại. Thay vào đó, hãy chọn tấm lót nướng bằng silicone có thể tái sử dụng hoặc giấy nến để nhiệt được phân bổ đều hơn.

4. Tuyệt đối không dùng trong lò vi sóng

Bạn không bao giờ được cho kim loại vào lò vi sóng vì có thể gây ra tia lửa điện hoặc hỏa hoạn. Do giấy bạc là kim loại, hãy tránh bọc khoai tây bằng giấy bạc (như cách thường làm khi nướng trong lò thường) trước khi cho vào lò vi sóng. Thay vào đó, hãy dùng khăn giấy ướt. Khi cần đậy đĩa hoặc bát, hãy dùng giấy nến hoặc nắp đậy chuyên dụng cho lò vi sóng để tránh thức ăn bắn tung tóe hoặc trào ra ngoài.

5. Tránh sử dụng ở nhiệt độ quá cao

Một trong những ưu điểm chính của giấy bạc là khả năng chịu nhiệt cao. Tuy nhiên, việc nấu nướng ở nhiệt độ rất cao trong thời gian dài, dù là trong lò nướng hay trên vỉ nướng, có thể khiến giấy bạc bị phân hủy, đặc biệt là khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc ngọn lửa trần. Chuyên gia Detwiler giải thích: "Điều này có thể khiến nhôm ngấm vào thức ăn; đây là quá trình một lượng nhỏ kim loại hòa tan vào món ăn của bạn".

Hãng Reynolds Wrap sản xuất loại giấy bạc chuyên dụng cho vỉ nướng, có độ bền cao hơn so với loại giấy bạc thông thường. Hãng cho biết: "Giấy bạc Reynolds Wrap Grill Foil được thiết kế để chịu được cả nhiệt độ cao của vỉ nướng lẫn nhiệt độ thấp trong tủ đông. Sản phẩm an toàn ở mọi mức nhiệt độ, từ -40°F đến 650°F (khoảng -40°C đến 343°C)."

Theo Detwiler, tình trạng giấy bạc bị phân hủy hoặc rách dễ xảy ra hơn ở nhiệt độ trên 400°F (khoảng 200°C) và khi giấy bạc tiếp xúc với thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều muối. Ông nói thêm: "Mặc dù việc thỉnh thoảng sử dụng có thể không gây hại cho người khỏe mạnh, nhưng việc tiếp xúc nhiều lần có thể dẫn đến sự tích tụ nhôm dần dần trong cơ thể, đặc biệt là ở những người bị suy giảm chức năng thận".

6. Không lót giấy bạc dưới đáy lò nướng hoặc vỉ nướng

Mặc dù không phải là vấn đề về an toàn thực phẩm, nhưng việc lót giấy bạc dưới đáy vỉ nướng hoặc lò nướng có thể gây ra rắc rối. Giấy bạc có thể không chịu được nhiệt độ cao và có nguy cơ làm trầy xước lò nướng của bạn. Ngoài ra, nó còn có thể gây hư hại cho các thanh nhiệt hoặc cản trở ngọn lửa trong lò nướng gas.

Việc lót một lớp giấy bạc dưới đáy lò có thể làm cản trở luồng khí lưu thông, dẫn đến tình trạng nhiệt độ không đều. Dầu mỡ tích tụ trên giấy bạc cũng có nguy cơ bắt lửa gây cháy. Những lưu ý tương tự cũng áp dụng đối với vỉ nướng: Luồng khí lưu thông đóng vai trò rất quan trọng khi nướng, vì vậy tốt nhất bạn chỉ nên dùng giấy bạc để gói các loại rau củ cần nướng nhanh.

7. Hãy tái chế thay vì tái sử dụng

Giấy bạc có thể tái chế và trong một số trường hợp là có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, đừng tái sử dụng nếu giấy bạc đã tiếp xúc với thịt hoặc hải sản sống, vì nó có thể dính các mầm bệnh lây truyền qua thực phẩm. Khi muốn bỏ đi, hãy làm sạch giấy bạc, vo tròn lại và tìm một chương trình tái chế tại địa phương có nhận thu gom loại vật liệu này.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Eatting Well)